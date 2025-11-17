Matan a 7 en carrera de caballos en Parral

El evento justo antes del inicio de la irrupción de los sicarios.

De entre 20 y 35 años de edad

Una balacera durante una carrera de caballos realizada en el hipódromo de Santa Teresa, ubicado en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, dejó siete muertos.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que en el acto fueron asesinados siete hombres, cuya edad ronda entre 20 y 35 años.

Al lugar arribaron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales, quienes aseguraron diversos cartuchos percutidos de calibres 7.62x39, .45 y 9 milímetros.

El Tip: Fuentes locales señalan que integrantes de La Línea habrían ejecutado a de Los Salgueiro, familia que sirve al Cártel de Sinaloa.

Además, se aseguraron 12 vehículos (siete tipo pick up y cinco tipo sedán) que los victimarios supuestamente utilizaron en su huida, la que derivó en una persecución y un enfrentamiento que se extendió al Pueblito de Allende y parte del municipio de Valle de Allende.

Medios locales reportaron que, a la par, sujetos armados bloquearon con dos camiones de carga los cuatro carriles de la carretera Parral-Jiménez, lo que originó un fuerte operativo.

El cierre temporal generó preocupación entre los habitantes de Parral, Jiménez y comunidades cercanas, quienes quedaron incomunicados durante el operativo de desactivación del bloqueo.

Tras la reapertura, los gobiernos de Parral y de Allende hicieron un llamado urgente a sus pobladores para evitar transitar por la carretera y recomendaron permanecer en sus viviendas, ante el clima de inseguridad que persiste en la región.

Horas antes de este hecho, un grupo de hombres armados abandonó un cuerpo desmembrado con un narcomensaje clavado en la espalda en el mismo municipio.

El cuerpo fue localizado en los escalones de la Puerta del Tiempo, uno de los puntos más concurridos y simbólicos de la ciudad.

De igual manera, se reportaron balaceras que duraron largos periodos en las colonias Revolución, Almanceña y López Portillo, lo que obligó a las familias a resguardarse en sus viviendas.