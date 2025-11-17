Se desploma avioneta en Purépero, Michoacán; reportan cinco heridos

Al menos cinco personas resultaron lesionadas este lunes tras el desplome de una avioneta en el municipio de Purépero, ubicado en la región noroeste del estado de Michoacán.

Al respecto, al Secretaría de Gobierno informó que la aeronave cayó en un predio de la localidad de Villa Mendoza, hasta donde se trasladaron bomberos municipales y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para el traslado de las victimas.

Fotografías compartidas por la dependencia estatal muestran los escombros del aeroplano esparcidos en el terrero, así como uno de los motores, que quedó a varios metros de distancia. Tras el desplome, la aeronave se incendió y terminó parcialmente calcinada.

La aeronave con matrícula XB-AXM, identificada en Flightradar24, corresponde a una avioneta bimotor Piper Navajo PA-31-325.

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), se trata de una aeronave de uso particular propiedad de Arrendadora y Comercializadora Todo Terreno, S.A. de C.V., con base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco.

Flightradar24 precisa que la avioneta despegó el domingo a las 14:08 horas desde Guadalajara y aterrizó aproximadamente dos horas después en el Aeropuerto Internacional de Puebla. desde donde volvió a despegar este lunes a las 13:53 horas, con rumbo aún no determinado.

