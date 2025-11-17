Vivienda Violeta: ¿Cómo aplicar en Baja California?

El Proyecto Vivienda Violeta tiene como objetivo brindar un apoyo a las madres autónomas o jefas de familia que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de que estas puedan adquirir una vivienda.

De acuerdo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el Programa Estatal de Vivienda (PEV) tiene como meta realizar 100 mil acciones de vivienda durante su administración.

El Proyecto Vivienda Violeta forma parte del PEV, el cual busca que las mujeres jefas de familia puedan adquirir una vivienda con mayor facilidad, y este programa arrancó en octubre del 2024 con un Plan Piloto de 90 viviendas.

Plan Piloto de Vivienda Violeta ı Foto: Redes Sociales

En enero de este año se entregaron las primeras viviendas pertenecientes al Proyecto Vivienda Violeta, y estas casas se encuentran ubicadas en el Fraccionamiento Valle del Progreso en Mexicali.

La gobernadora de Baja California informó que estas casas son sustentables, ya que fueron entregadas con paneles solares a las mujeres que resultaron beneficiarias del Plan Piloto del Proyecto Vivienda Violeta.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), Arturo Espinoza Jaramillo, informó que las mujeres jefas de familia que califiquen en el programa de Vivienda Violeta, obtendrán casas recuperadas.

Asimismo, precisó que estas también serán viviendas rehabilitadas que cuentan con todos los servicios, y para adquirirlas no se requiere dar un enganche, y además los pagos mensuales son sin intereses.

¿Qué se requiere para registrarse en Vivienda Violeta?

El Proyecto Vivienda Violeta ofrece la oportunidad a las mujeres jefa de familia en situación vulnerable de adquirir una casa mediante facilidades de pago, y estas casas cuentan con todos los servicios necesarios.

La adquisición de las Viviendas Violetas se puede hacer sin dar un enganche, y se deben realizar pagos mensuales desde 3 mil 900 pesos sin intereses, a los cuáles también se les puede aplicar descuento en impuestos.

Para poder ser beneficiaria del Proyecto Vivienda Violeta, que son financiadas con créditos den INDIVI, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Ser madre autónoma

Contar con dependientes económicos como hijos

No tener propiedades a nombre propio

Tener ingresos mensuales mínimos, menores a 13 mil pesos mensuales

Vivienda Violeta Baja California ı Foto: Captura de pantalla

Para poder realizar el registro de Proyecto Vivienda Violeta se requiere asistir de manera presencial a las oficinas del Desarrollo Inmobiliario de la Vivienda (INDIVI) que se encuentran en Baja California.

Asimismo, las mujeres interesadas pueden realizar un pre-registro en línea para poder adquirir una casa en las zonas periféricas de Mexicali desde 3 mil 900 pesos mensuales pueden realizar un pre-registro en línea con su Llave BC.

Para poder adquirir una vivienda, las mujeres jefas de familia deben completar el formulario y proporcionar información personal como el nombre, correo electrónico, CURP, edad, número de celular y el número de personas dependientes económicamente.