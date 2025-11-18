Asesinan a exsecretario municipal

José Ángel Mascorro, exsecretario general del ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, fue asesinado mientras salía de su domicilio, cuando un sujeto se le acercó y le disparó.

De acuerdo con informes locales, el ataque ocurrió poco después de las 9:30 horas de ayer, sobre la calle Palomas, de la colonia Parque Hundido, cuando el exfuncionario salió de su casa a bordo de un auto Kia Forte Blanco y se le acercó una persona, que le disparó varias veces.

Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía de Durango, quienes hallaron 10 casquillos percutidos calibre .380 mm.

TE RECOMENDAMOS: Impacto entre autobús y tráiler Choque de tráiler y autobús deja tres fallecidos

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo que la Mesa de Seguridad de La Laguna sostuvo un encuentro, con el fin de esclarecer el hecho que le quitó la vida al exfuncionario de Gómez Palacio.

Agregó que seguirá fortaleciendo la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad para mantener la paz estatal.

Por su parte, el excandidato a la alcaldía de Gómez Palacio por Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda, exigió que este crimen no quede impune y se detenga a los responsables.

“Exigimos verdad, justicia y resultados. Exigimos seguridad real, no discursos. Exigimos que este crimen no quede impune y que se actúe con la seriedad que la situación demanda”.

Ángel Mascorro se desempeñó como secretario del Ayuntamiento del 30 de abril al 31 de agosto de 2025, en la administración de la priista Juana Leticia Herrera Ale.