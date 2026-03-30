Localizan sin vida a joven que desapareció al entrar al mar en Playa del Carmen, Quintana Roo

Autoridades desplegaron operativo para encontrar a joven que desapareció al entrar al mar en Playa Mamitas, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Un joven de 18 años desapareció al entrar por la noche al mar en Playa Mamitas, en Playa del Carmen, Quintana Roo, después de lo cual fue localizado sin vida por las autoridades estatales.

Medios locales reportaron que, la noche del domingo, el joven entró a nadar al mar de Playa Mamitas, pese a la oscuridad y al riesgo por el nivel del mar.

Poco después, los familiares del joven perdieron la localización de él y dieron parte a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda bajo el protocolo de persona desaparecida.

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Hemos activado a nuestro helicóptero de Seguridad Ciudadana, en coordinación con cuerpos estatales y federales, en un operativo liderado por Protección Civil, para apoyar en la búsqueda de un joven de 18 años que sufrió un incidente mar adentro en el área de Playa Mamitas.



Toda… pic.twitter.com/3MS7HSxCtT — Estefania Mercado (@estefaniamerkdo) March 30, 2026

A causa de esto, se inició una búsqueda por cielo y mar, con el objetivo de encontrar al joven, que se extendió por varias horas.

Fue hasta la mañana de este lunes que el ayuntamiento de Playa del Carmen informó que, tras las labores de búsqueda, se había encontrado al joven, pero sin signos vitales.

“Durante la mañana de hoy, la persona fue localizada; sin embargo, lamentablemente ya no contaba con signos vitales, por lo que la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos”, escribió el ayuntamiento en un comunicado.

El gobierno de Playa del Carmen expresó sus condolencias por este fallecimiento y aseguró que, desde el inicio de la emergencia, ha brindado acompañamiento a los familiares.

Comunicado del Ayuntamiento de Playa del Carmen. ı Foto: Gobierno Playa del Carmen

“Desde el primer momento se brindó atención y acompañamiento a los familiares, priorizando la cercanía, el trato humano y la información oportuna durante todo el operativo”, se lee en el comunicado.

“Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a la familia y seres queridos, acompañándolos respetuosamente en este momento de profundo dolor”, abundó el ayuntamiento de Playa del Carmen.

Por otro lado, el gobierno municipal aclaró que en el operativo de búsqueda participaron elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, y contó con apoyo de las secretarias de Marina (Semar), de Seguridad Ciudadana y elementos de la Policía Turística.

“Desde el primer aviso recibido a través del C5, personal operativo desplegó de manera inmediata recorridos terrestres a lo largo de la franja costera, iniciando en la zona de Parque Fundadores, manteniendo labores de búsqueda durante toda la noche y las primeras horas de la mañana”, escribió el ayuntamiento.

Finalmente, el gobierno de Quintana Roo refrendó su “compromiso de actuar con profesionalismo, coordinación y respuesta inmediata para proteger la vida”.

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