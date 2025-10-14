Quintana Roo, un paraíso de selva, mar y adrenalina extrema

Vista panorámica en la que se aprecian las atracciones de Jungala Aqua Experience.

Quintana Roo no sólo es sinónimo de playas paradisiacas y mar turquesa, también es un epicentro de emociones fuertes, experiencias naturales únicas y diversión para todas las edades. Este estado del sureste mexicano es hogar de algunos de los parques de aventura y atracciones acuáticas más reconocidos a nivel internacional, donde se combinan la selva, el mar y la innovación turística para ofrecer experiencias inolvidables para quienes los visitan.

Desde deslizarte entre las copas de los árboles en tirolesas a más de 60 kilómetros por hora, explorar cenotes o manejar tu propia lancha a través de manglares, hasta dejarte llevar por un río lento de más de un kilómetro o desafiar la gravedad en toboganes extremos, son algunas de las actividades que puedes realizar en parques como Selvatica, Jungle Tour Barracuda y Jungala Aqua Experience.

Puedes practicar esnórquel. ı Foto: Selvática, Jungle Tour Barracuda y Jungala Aqua Experience

El Dato: Jungala Aqua Experience cuenta con el Palm Rattler, donde las oscilaciones y las curvas vertiginosas ponen a prueba.

El primero es el de aventuras más premiado de la Riviera Maya. Está ubicado en el kilómetro 18 de la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos. Este lugar se adentra en la selva para ofrecer actividades extremas, como un circuito de 10 tirolesas que alcanzan hasta 60 km/h, un vertiginoso salto en Bungee Swing desde casi 10 metros de altura y un emocionante recorrido en cuatrimoto 4x4 por caminos selváticos.

Maneja tu propia lancha rápida. ı Foto: Selvática, Jungle Tour Barracuda y Jungala Aqua Experience

Además, cuenta con un cenote privado de agua dulce ideal para refrescarse después de la aventura. El parque ofrece servicios como lockers, regaderas y una tienda de souvenirs con artesanías y peluches de la fauna local. No se permite el uso de celulares, pero sí cámaras GoPro para capturar la experiencia.

Vive la adrenalina en esta tirolesa. ı Foto: Selvática, Jungle Tour Barracuda y Jungala Aqua Experience

En Jungle Tour Barracuda puedes vivir un paseo ideal para explorar el manglar y el mar Caribe como todo un capitán. Una atracción es el Mangrove Tour, en la que puedes manejar tu propia lancha rápida para dos o tres personas a través de la laguna Nichupté y sus manglares, como si fuera tu pista de carreras y disfrutando de vistas únicas de la Zona Hotelera.

Pasea en cuatrimoto. ı Foto: Selvática, Jungle Tour Barracuda y Jungala Aqua Experience

También está el Jungle Tour Cancún, que incluye esnórquel en arrecifes y un tour privado a Isla Mujeres. El lugar es perfecto para quienes quieren vivir el mar desde otro ángulo, a toda velocidad y con adrenalina.

Uno de los atractivos en este rincón. ı Foto: Selvática, Jungle Tour Barracuda y Jungala Aqua Experience

Dentro del exclusivo complejo Vidanta Riviera Maya se encuentra Jungala Aqua Experience, un parque donde cada rincón está diseñado para relajar y emocionar a los huéspedes. Su río lento es el más largo de Latinoamérica, con más de un kilómetro de recorrido entre cascadas y cuevas, mientras que su piscina de olas permite desde nadar hasta practicar surf.

Hay piscinas para relajarte. ı Foto: Selvática, Jungle Tour Barracuda y Jungala Aqua Experience

Para los amantes de la adrenalina, hay toboganes, como el Paradise Free Fall, Aqua Loop y Tropical Whizzard. Si vas en grupo, el Boomerango es garantía de mucha diversión. Los niños tienen su propio espacio en el Kids Rainfortress, la estructura de juegos más grande del mundo en su tipo.

Además, puedes elevar tu experiencia en una cabaña VIP, con servicios exclusivos, atención personalizada y un menú gourmet. Todo esto en medio de la selva, compartiendo espacio con coatíes e iguanas que forman parte del entorno natural.