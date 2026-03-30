¿Cuándo son los carros alegóricos de Tabasco en 2026?

La Feria de Tabasco tendrá actividades y el espectáculo de artistas para que las personas que asistan puedan disfrutar de estos de manera gratuita, pues se pretende que se tenga acceso a la cultura y el entretenimiento.

Este 2026 la “Fiesta del Pueblo”; que es uno de los eventos más importantes para la cultura, turismo y economía de Tabasco, se realizará del viernes 1 de mayo al domingo 10 de mayo.

Se tendrá una inversión de 100 millones de pesos, y se estima que asistan 2.5 millones de pesonas, por lo que se espera generar una derrama económica de 844 millones de pesos.

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El Foro Tabasco cuenta con una capacidad para 90 mil personas, y se ofrecerá el espectáculo de Enrique Iglesias, los Tigres del Norte, Grupo Frontera, y de artistas tanto regionales como locales de manera gratuita.

Pese a que la Feria es del 1 al 10 de mayo, las actividades en torno a esta gran fiesta se comenzarán a realizar del 9 al 30 de abril, incluyendo la elección de la Flor de Tabasco y el desfile de carros alegóricos.

¿Cuándo serán los carros alegóricos en Tabasco?

El desfile de carros alegóricos se realizará el 26 de abril a las 16:30 horas; el recorrido comenzará en el malecón de Villahermosa y continuará su camino hasta llegas al Velódromo de la Deportiva.

Este desfile reconoce la creatividad y trabajo de las y los artesanos locales, por lo que incluso cuenta con los siguientes premios:

Primer lugar se otorgarán 200 mil pesos

Segundo lugar se otorgarán 100 mil pesos

Tercer lugar se otorgarán 50 mil pesos

La temática de los carros alegóricos de este 2026 es “Tradiciones, identidad cultural y riqueza natural”, y las personas que participarán pudieron realizar su registro del 10 al 14 de febrero.

En cuanto a la Flor de Tabasco, las embajadoras realizarán un recorrido en los 17 municipios del 9 al 19 de abril, el 24 de abril se realizará la develación de fotos y el desfile de modas.

El 28 de abril recibirán la declaración de huéspedes distinguidas por el Ayuntamiento de Centro, mientras que el 30 de abril se llevará a cabo la coronación de la Flor de Tabasco 2026, y se tendrá el espectáculo musical de Natalia Jiménez.

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