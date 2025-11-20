En Coahuila aumentan seis delitos: violación, corrupción de menores...

En el estado de Coahuila, los delitos de violación, acoso sexual, robo de autopartes, robo a transeúnte, extorsión y corrupción de menores escalaron en el periodo enero-octubre, al compararlo con su símil del año pasado.

El delito que detonó con más fuerza es la violación, pues en el periodo referido del 2025 se tiene el registro de 133 denuncias, mientras que en el mismo lapso del año anterior se dio el reporte de 70, lo que representa un incremento del 90 por ciento.

Durante el 2025, el mes con más casos fue junio, con 17 denuncias, mientras que enero reportó 12; febrero, 10; marzo, 16; abril, 13; mayo, 14; julio, 16; agosto, 16; septiembre, 7, y octubre, 12, de acuerdo con el desglose de los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El Dato: AUNQUE LA TENDENCIA general es a la baja, un reporte del Inegi de septiembre pasado advirtió un aumento de 3.3 por ciento en los delitos en el estado de Coahuila.

El segundo delito que tuvo mayor repunte fue corrupción de menores, ya que en el 2024 se reportaron 29 denuncias, mientras que para el año siguiente la cifra ascendió a 46, lo que supone un aumento del 58.6 por ciento.

En el 2025, el mes con más casos de corrupción de menores fue julio, que reportó ocho, mientras que en el mismo mes del año anterior se dieron tres casos. Además, en el 2024, enero fue el único mes que no reportó ningún caso, mientras que en el 2025 todos los meses tuvieron reporte de al menos un caso.

Asimismo, el delito de extorsión tuvo un incremento de 20 por ciento, toda vez que las carpetas de investigación pasaron de 48 en el 2024 a 60 en el 2025.

En el delito de robo a transeúnte se dio un aumento también de 20 por ciento, ya que se reportaron 137 casos durante los primeros 10 meses del 2024, mientras que, para el mismo lapso del 2025, la cifra subió a 165.

58 mil 563 delitos ocurridos en Coahuila en 10 meses: SESNSP

Recientemente, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón realizaron la detención de un hombre a quien se identificó como Jesús Iván “N”, de 28 años, señalado por su presunta participación en un episodio de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Palermo, entre Carrara y Bolonia, en la colonia Torreón Residencial. Mientras las unidades de seguridad realizaban un recorrido de vigilancia, una mujer solicitó apoyo levantando la mano para detener a los oficiales.

La afectada dijo que momentos antes un sujeto la había despojado de su teléfono, amenazándola con un cuchillo.

El estado gobernado por el priista Manolo Jiménez Salinas también vio incrementarse en ocho por ciento el robo de autopartes, al pasar de 98 casos en el 2024 a 106 en el 2025, mientras que el delito de acoso sexual pasó de 440 casos a 468 de un año a otro, para un aumento del seis por ciento.

Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública coinciden con el incremento anual en la percepción de inseguridad pública en las principales ciudades del estado, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

En ese ejercicio se documentó que Saltillo, Torreón y Matamoros sufrieron un incremento en la cantidad de personas que se sienten inseguras al vivir en dichas localidades.

En el caso de la capital Saltillo, este indicador pasó de 21.7 por ciento de la población que manifestó sentirse insegura en los espacios públicos en 2024, a 23.1 puntos porcentuales en el tercer trimestre del año.

Mientras que, en Torreón, segunda ciudad más importante del estado, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), escaló 12.1 unidades porcentuales, al pasar de 31.3 por ciento de los ciudadanos que manifestaron vivir con temor a ser víctimas de algún delito, a 43.4 puntos en el mismo periodo comprendido entre julio y septiembre.

En el caso de La Laguna en su conjunto, la percepción de inseguridad tuvo un incremento de 42 por ciento, ya que la cifra pasó de 34.4 por ciento a 48.8 puntos porcentuales de gente que manifestó como insegura su ciudad.

La ENSU también reveló un incremento durante el segundo y tercer trimestre de 2025 en el porcentaje de población de 18 años y más que experimentó conflictos o enfrentamientos en Saltillo, capital y ciudad más poblada de Coahuila.

Durante el segundo trimestre, el 29.1 por ciento de la población saltillense experimentó conflictos o enfrentamientos. Esta cifra tuvo un aumento para el tercer trimestre del 2024, pues pasó a 36.8 el porcentaje de gente que experimentó conflictos o enfrentamientos.

De igual forma, el escalamiento delictivo coincide con un aumento en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más, a partir de lo que establece la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

De acuerdo con la ENVIPE, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en el estado de Coahuila tuvo un alza en robo total o parcial del vehículo, en amenazas, en robo a casa habitación, extorsión y en robo en calle o transporte público.

Para el 2024, de los 532 mil 936 delitos estimados en el estado de Coahuila según la ENVIPE, la víctima estuvo presente en 47.6 por ciento de los casos, lo que representa, en términos absolutos, 253 mil 784 personas.

De los delitos estimados en el estado de Coahuila, en 86.6 por ciento de los casos la víctima manifestó haber sufrido un daño y el 60.2 por ciento de los casos el daño fue de tipo económico.

La ENVIPE determinó que, para el 2024 en el estado de Coahuila, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 4.8 miles de millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 4 mil 371 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

