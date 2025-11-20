Rebrota el crimen en Zacatecas

LA VIOLENCIA resurgió en Zacatecas, después de que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ) del estado realizaban patrullajes de prevención, cuando un grupo armado abrió fuego contra el personal, en la zona conocida “Junta de los Ríos”, del municipio de Villanueva.

Los elementos de la FRIZ, cuerpo de élite del gobierno estatal, respondieron por tierra y aire, apoyados por el helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y lograron repeler la agresión y someter a los atacantes, en un enfrentamiento sin heridos ni fallecidos.

Derivado de la confrontación, cuatro personas, identificadas como Víctor Daniel “N”, de 18 años de edad; Joel “N”, de 19 años; Marcos “N”, de 20 años, y Gustavo Jesús “N”, de 34 años, fueron detenidas.

Además, les fueron asegurados cuatro armas de fuego largas, cuatro chalecos balísticos, nueve cargadores de distintos calibres, 40 dosis de hierba verde y seca con características de marihuana, y 11 dosis de una sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal.

Los detenidos y la droga fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que integrará la carpeta de investigación para definir su situación legal.

“Este resultado se suma a las acciones que fortalecen el proceso de pacificación en Zacatecas y refleja el compromiso permanente de las fuerzas de seguridad para proteger la paz y el bienestar de las y los zacatecanos”, informó la dependencia.