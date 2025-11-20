Tira violencia desfile del 20N en municipios

Celebración del desfile cívico militar por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, en noviembre del 2023, en Xalapa, Veracruz.

Las fiestas y desfiles con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana fueron suspendidos en al menos cuatro municipios de Michoacán y Chihuahua, debido a los hechos violentos que se registraron en los últimos días.

En el anuncio más reciente, el municipio de Salvador Escalante, en Michoacán, informó que el sector educativo determinó no llevar a cabo el desfile escolar este año.

El Dato: POZA RICA, Veracruz, decidió también no tener festejos revolucionarios. La decisión se tomó debido a la afectación generada por las recientes inundaciones en La Hasteca.

“Después de un análisis detallado y del intercambio de opiniones entre las instituciones presentes, fue el propio sector educativo quien determinó no llevar a cabo el desfile escolar este año. El Gobierno Municipal respeta plenamente esta decisión y reitera su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones educativas en favor de nuestras niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo las actividades formativas, académicas y cívicas que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad estudiantil”, señaló en un comunicado el municipio.

El lunes pasado, en esta localidad, tras un operativo de seguridad, integrantes de una célula criminal fuertemente armada atacaron a personal de fuerzas estatales y federales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Michoacán confirmó que dos presuntos implicados fueron abatidos durante un enfrentamiento que se registró en La Cantera, municipio de Salvador Escalante.

“Tras un operativo para detener a un objetivo prioritario, civiles armados bloquearon y quemaron vehículos en distintos puntos carreteros de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro”, posteó la dependencia estatal.

También en Michoacán, Uruapan canceló la celebración, debido a los recientes acontecimientos en los que fue asesinado el alcalde Carlos Manzo.

La viuda de Carlos Manzo Rodríguez y alcaldesa sustituta, Grecia Itzel Quiroz García, divulgó en sus redes sociales: “Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”.

En el municipio de López, en Chihuahua, la presidenta municipal Dalila Maldonado señaló que la decisión se tomó de manera conjunta con directivos escolares, quienes consideraron que no existen condiciones óptimas para realizar un evento que implique la concentración de menores y público en general.

También en Chihuahua, el municipio de San Francisco del Oro decidió cancelar el tradicional desfile conmemorativo del 20 de Noviembre debido a la inseguridad que se vive.

En un comunicado, la presidenta municipal dijo que la decisión “se tomó para proteger el bienestar de la población”.

La cancelación ocurre cinco días después de que en el municipio vecino de Hidalgo del Parral se registrara una jornada violenta que dejó como saldo la muerte de 10 personas, de las cuales ocho perdieron la vida tras un enfrentamiento ocurrido en el carril hípico Santa Teresa, durante una jornada en la que tenían lugar carreras de caballos.

Además, minutos después del tiroteo, sicarios bloquearon con dos tráileres la carretera Parral-Jiménez, lo que impidió el paso y generó incertidumbre entre quienes viajaban por la zona.

Horas antes de este hecho, un grupo de hombres armados abandonó el cuerpo desmembrado de una persona, con un narcomensaje clavado en la espalda, en el mismo municipio.

El cadáver fue localizado en los escalones de la Puerta del Tiempo, uno de los puntos más concurridos y simbólicos de la ciudad.

De igual manera, se reportaron balaceras que se prolongaron varios minutos en las colonias Revolución, Almanceña y Lopez Portillo, lo que obligó a las familias a resguardarse en sus viviendas.