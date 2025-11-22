Falla en Atizapán deja sin agua a tres municipios del Edomex por al menos 72 horas

Una fuga de agua potable de grandes proporciones en el municipio de Atizapán de Zaragoza ha dejado sin suministro a tres municipios del Estado de México durante aproximadamente 72 horas.

El incidente se originó en la colonia San Miguel Xochimanga, donde la ruptura de una tubería provocó un socavón y significativas inundaciones en viviendas, comercios y vialidades.

¿Qué provocó la fuga y cuál es la magnitud del daño?

De acuerdo con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), el desperfecto ocurrió en la madrugada y fue detectado como una interrupción grave en la red de distribución.

📢 CAEM informa 📢



Ante la contingencia por fuga de agua potable registrada en San Miguel Xochimanga, en el municipio de #Atizapán, se desplegó una fuerza operativa para atender de inmediato la situación. pic.twitter.com/aJiAMuEEZO — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) November 22, 2025

Para atenderlo, se desplegó un equipo especializado, conformado por maquinaria pesada, retroexcavadoras, bombas, camiones volteo y unidades hidroneumáticas, que trabajan para reparar la tubería dañada.

La fuga debilitó el terreno, generando un socavón que ha sido delimitado por Protección Civil para evitar riesgos mayores a habitantes de la zona.

¿Cuáles son los municipios afectados por el corte?

Los municipios que sufrirán interrupciones en el suministro son:

Atizapán de Zaragoza , donde ocurrió la falla.

Tlalnepantla de Baz , que se verá privado del servicio durante las labores de reparación.

Cuautitlán Izcalli, también reportado por la CAEM como afectado.

Según la dependencia, los trabajos de reparación requerirán suspender el suministro de agua por cerca de tres días, mientras se sustituye la sección dañada de la red hidráulica.

Impacto en la comunidad

Vecinos de la colonia San Miguel Xochimanga han reportado que el agua alcanzó entre 15 y 30 centímetros de altura, entrando a sus hogares y afectando bienes personales.

Comerciantes también han señalado pérdidas en mobiliario y mercancía tras la inundación.

La CAEM informó que se está realizando un censo entre los habitantes para identificar a quienes necesitan apoyo directo, además de desplegar pipas en puntos estratégicos para abastecer de agua a la población mientras duren las obras.

Recomendaciones a la población

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que adopte un consumo racional del agua, ante la suspensión temporal del servicio. Asimismo, instan a los residentes a estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre el avance de los trabajos de reparación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL