Policía de Ecatepec apoya a familiares de dos adolescentes víctimas de ‘llamadas cruzadas’

Policías de Ecatepec apoyaron en la localización de adolescentes víctimas de extorsión conocida como "llamadas cruzadas".

Policías del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, apoyaron a familiares en la localización de dos hermanos adolescentes, de 13 y 15 años de edad, víctimas de “llamadas cruzadas”, quienes fueron ubicados sanos y salvos.

La noche del 21 de noviembre, una mujer pidió ayuda a la policía municipal luego de percatarse de la ausencia de los menores de un domicilio ubicado en San Pedro Xalostoc. Además, a través de una llamada telefónica, un sujeto le exigió cinco mil pesos para liberar a uno de los adolescentes supuestamente secuestrado.

La mujer depositó la cantidad en una tienda Elektra a nombre de Paola Ortiz Espinoza, y luego pidió ayuda a la policía de Ecatepec.

TE RECOMENDAMOS: Narcopaquetería detectada por un binomio canino Aseguran más de 10 kilos de fentanilo y cocaína ocultos en un carrito de helados en Michoacán

Intervino personal de Prevención del Delito y de la Célula de Búsqueda de Personas, mientras elementos del Sector 17 iniciaron la búsqueda y localizaron a una menor en la colonia La Mesa.

La adolescente narró que al estar en su domicilio recibió una llamada telefónica y le dijeron que su mamá estaba detenida, por lo que si quería ayudar saliera de la casa, al tiempo que dio el número telefónico de su hermano, a quien informarían al respecto.

El padre de los adolescentes igualmente recibió una llamada telefónica, en la que le advirtieron el secuestro del menor de 15 años, por el que le exigieron 15 mil pesos para liberarlo, aunque pidió ayuda a la policía.

Autoridades de Ecatepec solicitaron la geolocalización del número telefónico del adolescente, que arrojó que estaba en Plaza Churubusco, por lo que pidieron ayuda a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, sin que lograran localizarlo. El joven llegó por sí mismo a su domicilio a las 00:30 horas de este 22 de noviembre.

El adolescente mencionó que a las 14:00 horas del viernes recibió una llamada telefónica y le dijeron que tenían a su mamá secuestrada. Refirió que en algún momento cruzó palabra con su madre, quien le dijo que toda iba a estar bien y obedeciera. El menor deambuló varias horas en la Ciudad de México.

Ambos adolescentes fueron reintegrados sanos y salvos con su familia por elementos de Prevención del Delito de la policía municipal.

Adolescentes regresaron con sus familias sanos y salvos. ı Foto: Cortesía

cehr