Vuelca autobús en autopista de Morelia y deja al menos 10 muertos, reportan | VIDEO

Un autobús volcó sobre la autopista Morelia - Pátzcuaro, accidente que dejó al menos 10 personas muertas y 20 heridas, según reportes locales.
Desde la mañana de este sábado 22 de noviembre, medios locales reportaron que un camión de pasajeros que viajaba sobre la citada autopista, sobre la altura de Tiripetío, perdió el control y se volcó sobre el asfalto.
El avión se dirigía a Tlalpujahua, en Michoacán y, de acuerdo con reportes, era un camión turístico, en el que viajaban civiles.
En fotografías que circularon por medios digitales, se mira el camión sobre el asfalto, así como la asistencia de equipos de emergencia, quienes laboran para reiterar la unidad siniestrada y atender a los heridos.
Se mira en las fotografías a elementos de Protección Civil, así como de la Policía municipal, y ambulancias.
Según los primeros reportes, al menos 10 personas habrían fallecido por este accidente, mientras que otras 20 habrían resultado heridas. Sin embargo, las cifras son extraoficiales y no han sido confirmadas por ninguna autoridad.
Tampoco se ha informado si los 20 lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Se espera que las cifras se actualicen conforme avance el día.
¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?
Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:
- Respeta las señales de tráfico: Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad
- Mantén la distancia: Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción
- No usar el teléfono móvil: Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario
- Conduce a la velocidad adecuada: Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima
- Usa el cinturón de seguridad: Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen
- No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas: Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido
- Mantén tu vehículo en buen estado: Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones
- Sé previsivo y anticipa situaciones: Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros
- Usa las luces adecuadamente: Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla
- Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas
