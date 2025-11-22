Vuelca autobús en autopista de Morelia y deja al menos 10 muertos, reportan | VIDEO

Un autobús volcó sobre la autopista Morelia - Pátzcuaro, accidente que dejó al menos 10 personas muertas y 20 heridas, según reportes locales.

Desde la mañana de este sábado 22 de noviembre, medios locales reportaron que un camión de pasajeros que viajaba sobre la citada autopista, sobre la altura de Tiripetío, perdió el control y se volcó sobre el asfalto.

🚨 #ULTIMAHORA #Accidente // Reportan al menos 10 fallecidos y 20 heridos en volcadura de autobús sobre la #Morelia - Pátzcuaro a la altura de Tiripetío. pic.twitter.com/FFuJ7cOFvT — Esfera Noticias Analizadas (@EsferaNoticiasA) November 22, 2025

El avión se dirigía a Tlalpujahua, en Michoacán y, de acuerdo con reportes, era un camión turístico, en el que viajaban civiles.

En fotografías que circularon por medios digitales, se mira el camión sobre el asfalto, así como la asistencia de equipos de emergencia, quienes laboran para reiterar la unidad siniestrada y atender a los heridos.

Tragedia: Mueren al menos 7 personas en fatal accidente de autobús en la Morelia – Pátzcuaro pic.twitter.com/K0msmMBGWM — La Voz de Michoacán (@vozmichoacan) November 22, 2025

Se mira en las fotografías a elementos de Protección Civil, así como de la Policía municipal, y ambulancias.

Según los primeros reportes, al menos 10 personas habrían fallecido por este accidente, mientras que otras 20 habrían resultado heridas. Sin embargo, las cifras son extraoficiales y no han sido confirmadas por ninguna autoridad.

Tampoco se ha informado si los 20 lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Se espera que las cifras se actualicen conforme avance el día.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am