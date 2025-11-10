Así fue el accidente de motociclista que dejó un muerto en San Jerónimo, Magdalena Contreras

La tarde de este lunes 10 de noviembre un terrible accidente sucedió en San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras, pues un motociclista falleció y otras dos personas heridas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un comunicado señalando los hechos que ocurrieron esta tarde.

¿Cómo fue el accidente de un motociclista en San Jerónimo?

De acuerdo con la información, en una motocicleta viajaban tres personas, la moto viajaba a exceso de velocidad, según se dio a conocer.

TE RECOMENDAMOS: Estás a tiempo Estos son los requisitos para tramitar el Seguro de Desempleo en CDMX este 10 de noviembre

Las autoridades señalaron que un automovilista de 73 años reveló que mientras circulaba por la vialidad sintió un fuerte golpe, de lago que se impacto contra su coche y se percató de una motocicleta derrapada y tres personas sobre la cinta asfáltica.

Esto significa que la motocicleta, en la que viajaban tres personas a exceso de velocidad se estampó contra el vehículo y los pasajeros cayeron sobre el asfalto.

Un joven de 21 años perdió la vida en el lugar y los otros dos pasajeros de la moto, dos hombres de 34 y 21 años de edad, fueron llevados a un hospital para su atención médica especializada.

Así quedaron los motociclistas tras el accidente en San Jerónimo ı Foto: Redes sociales

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que los hombres que viajaban en la moto no llevaban protección, no contaba con casco y ninguna otra protección.

Asimismo, en las fotos y videos que circulan en las redes, también se observa que los tres sujetos que sufrieron el accidente iban abordo de una motocicleta tipo deportiva.

La camioneta contra la que se estampó el motociclista en San Jerónimo ı Foto: Redes sociales

El accidente fue de gran impacto, por lo que las autoridades tuvieron que cerrar la circulación de avenida San Jerónimo para atender a los lesionados y llevárselos a urgencias, así como que esperar a los servicios forenses para levantar el cuerpo de la persona que murió en el lugar.

Para salir en moto se recomienda usar equipo de seguridad, viajar a la velocidad permitida en las vialidades que se transitan y no viajar más de dos personas en los vehículos.

Así fue el accidente de motociclista en San Jerónimo ı Foto: Redes sociales