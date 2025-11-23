Más de 10 mil visitantes llenan de vida y alegría la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025 en sus primeros dos días

Familias de Culiacán y comunidades rurales disfrutan la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025, una tradición que promueve la convivencia.

La Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025 abrió sus puertas y, desde el primer momento, la respuesta del público ha sido extraordinaria: más de 10 mil visitantes han disfrutado de esta gran fiesta durante sus primeros dos días, convirtiendo el recinto en un verdadero punto de encuentro para las familias culiacanenses.

El recinto de la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025 se convierte en punto de encuentro para más de 10 mil asistentes. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Entre risas, música y el cálido ambiente que caracteriza a esta celebración, cientos de familias y grupos de amigos provenientes de colonias de la capital del estado, sindicaturas y comunidades rurales han llegado para disfrutar de un espacio donde la tradición y la convivencia se sienten en cada rincón.

Uno de los mayores atractivos son los juegos mecánicos de acceso completamente gratuito, permitiendo que niñas, niños y jóvenes vivan momentos inolvidables. Sus sonrisas, gritos de emoción y la energía que inunda el lugar se han convertido en el corazón de esta edición.

La Expo no solo ofrece diversión, sino también una experiencia completa: espectaculares exhibiciones ganaderas, ricos antojitos, espectáculos para todas las edades y un ambiente de seguridad y armonía que invita a no faltar.

La gran fiesta ganadera permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, por lo que se espera que miles de asistentes disfruten y sean parte de esta tradición que, año con año, une a miles de familias en un mismo lugar lleno de magia, sabor y diversión.

