Feria León 2026: Esta es la cartelera y artistas que estarán en el Foro Mazda

El Foro Mazda será de nueva cuenta el recinto en el que se llevará a cabo la Feria Estatal de León, y este 2026 la cartelera del evento está llena de artistas nacionales e internacionales de varios géneros musicales.
Este 2026 será la edición número 150 de la Feria Estatal de León, y de acuerdo con la Secretaría de Turismo, se invirtieron 150 millones de pesos para realizarla, con la finalidad de reactivar la economía de la región.
En esta edición, la Feria Estatal de León contará con la exposición de artesanías y de la gastronomía de San Luis Potosí, pues será la entidad invitada para este 2026, asimismo, se contará con la participación de 850 artesanos de la región de León.
Cartelera y artistas que estarán en la Feria León 2026
La Feria Estatal de León 2026 se realizará del 9 de enero al 4 de febrero, por lo que León estará lleno de espectáculos, gastronomía, actividades recreativas y música en vivo por tres semanas.
Sin duda una de las presentaciones más esperadas de la Feria Estatal de León 2026 es la banda Foo Fighters, quienes se presentarán en el segundo día en el que se llevará a cabo este evento.
Además de este grupo de rock formado por el exbaterista de Nirvana, también se contará con la presencia del DJ neerlandés Tiësto, quien ha sido reconocido como uno de los mejores DJ de los últimos años.
Entre los artistas y bandas nacionales podemos encontrar bandas como Enjambre, Pequeños Musical, Los Ángeles Azules, La Arrolladora, Zoé, La Trakalosa de Monterrey, Paty Cantú y Los Recoditos.
Las fechas en las que se presentarán son las siguientes:
- El 9 de enero se presentará Enjambre
- El 10 de enero se presentarán Foofighters
- El 11 de enero se presentarán Pequeños Musical
- El 16 de enero se presentará La Trakalosa de Monterrey
- El 17 de enero se presentará DLD
- El 20 de enero se presentarán Los Recoditos
- El 22 de enero se presentarán Los Ángeles Azules
- El 23 de enero se presentará La Arrolladora
- El 24 de enero se presentará Kinky
- El 30 de enero se presentará Tiësto
- El 31 de enero se presentará Moenia
- El 1 de febrero se presentará Paty Cantú y también Mau y Ricky
- El 3 de febrero se presentarán Banda Machos
- El 4 de febrero se presentará Zoé
Además, este 2026 en la Feria de Leó también se llevará a cabo el Palenque, en el que se presentarán cantantes como Alfredo Olivas, Carín León, Emmanuel y Mijares, Yuridia y Gloria Trevi.