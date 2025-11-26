Feria León 2026: Esta es la cartelera y artistas que estarán en el Foro Mazda

El Foro Mazda será de nueva cuenta el recinto en el que se llevará a cabo la Feria Estatal de León, y este 2026 la cartelera del evento está llena de artistas nacionales e internacionales de varios géneros musicales.

Este 2026 será la edición número 150 de la Feria Estatal de León, y de acuerdo con la Secretaría de Turismo, se invirtieron 150 millones de pesos para realizarla, con la finalidad de reactivar la economía de la región.

En esta edición, la Feria Estatal de León contará con la exposición de artesanías y de la gastronomía de San Luis Potosí, pues será la entidad invitada para este 2026, asimismo, se contará con la participación de 850 artesanos de la región de León.

Transmisión en vivo de la Feria de León 2026 ı Foto: X: @FeriaDeLeon

Cartelera y artistas que estarán en la Feria León 2026

La Feria Estatal de León 2026 se realizará del 9 de enero al 4 de febrero, por lo que León estará lleno de espectáculos, gastronomía, actividades recreativas y música en vivo por tres semanas.

Sin duda una de las presentaciones más esperadas de la Feria Estatal de León 2026 es la banda Foo Fighters, quienes se presentarán en el segundo día en el que se llevará a cabo este evento.

Starting the year back in Mexico!!! 🇲🇽

See you at @FeriaDeLeon 2026https://t.co/YP7gq6U19K pic.twitter.com/JjcY86pzbn — Foo Fighters (@foofighters) November 26, 2025

Además de este grupo de rock formado por el exbaterista de Nirvana, también se contará con la presencia del DJ neerlandés Tiësto, quien ha sido reconocido como uno de los mejores DJ de los últimos años.

Entre los artistas y bandas nacionales podemos encontrar bandas como Enjambre, Pequeños Musical, Los Ángeles Azules, La Arrolladora, Zoé, La Trakalosa de Monterrey, Paty Cantú y Los Recoditos.

Cartelera de la Feria León 2026 ı Foto: IG: @feriadeleon

Las fechas en las que se presentarán son las siguientes:

El 9 de enero se presentará Enjambre

El 10 de enero se presentarán Foofighters

El 11 de enero se presentarán Pequeños Musical

El 16 de enero se presentará La Trakalosa de Monterrey

El 17 de enero se presentará DLD

El 20 de enero se presentarán Los Recoditos

El 22 de enero se presentarán Los Ángeles Azules

El 23 de enero se presentará La Arrolladora

El 24 de enero se presentará Kinky

El 30 de enero se presentará Tiësto

El 31 de enero se presentará Moenia

El 1 de febrero se presentará Paty Cantú y también Mau y Ricky

El 3 de febrero se presentarán Banda Machos

El 4 de febrero se presentará Zoé

Además, este 2026 en la Feria de Leó también se llevará a cabo el Palenque, en el que se presentarán cantantes como Alfredo Olivas, Carín León, Emmanuel y Mijares, Yuridia y Gloria Trevi.