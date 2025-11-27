Movimiento del Sombrero ofrece $10 mil por delatar incluso a los propios hijos

El Movimiento del Sombrero, en voz del diputado de Michoacán Carlos Bautista Tafolla, cabeza visible de dicha agrupación, ofreció una recompensa de 10 mil pesos a quienes denuncien penalmente a familiares involucrados en delitos.

A través de sus redes y en entrevistas posteriores, aseguró que es mejor “visitar a un hijo o a un familiar en la cárcel que en un panteón”, y por ello las familias están a tiempo de reportar el mal comportamiento de sus cercanos.

El Dato: LA DENUNCIA se manejará con discreción y respeto, y la fiscalía deberá actuar con prudencia para no poner en riesgo a quien la presenta, advirtió el diputado Bautista.

Explicó que el dinero saldrá de prerrogativas de su partido, sumado al apoyo del sector empresarial, y se repartirá entre los familiares que denuncien.

“Las familias saben dónde están. Necesitamos el apoyo de la sociedad y unirnos para poder terminar con la seguridad en el país”, dijo.

Aunque reconoció que existe la posibilidad de que se denuncie a personas que “nada que ver”, aseguró que se le dará seguimiento a la denuncia.

En sus redes sociales, el diputado explicó que al momento de realizar la denuncia ante la fiscalía se les entregará un folio con el cual pueden contactar al legislador y se les dará el apoyo económico.

“Solo no puedo. En casa empieza la paz: no protejamos delincuentes. Ya no podemos seguir protegiendo a familiares que roban, asaltan, venden cosas ilícitas, mueven carros robados o están metidos con el crimen. Si queremos que regrese la paz, el primer paso empieza en casa”, asentó Bautista Tafolla.

5 mil pesos de recompensa en delitos comunes

También especificó que se darán 5 mil pesos cuando sea un delito común comprobable y 10 mil pesos cuando sea un delito “sumamente mayor”.

Además, todo se manejará con “discreción y respeto, y la fiscalía debe actuar con prudencia para no poner en riesgo a quien denuncia”, estableció.

Apuntó que ya se le acercó “mucha gente” para denunciar a personas que presuntamente son delincuentes; sin embargo, al pedirles que lo denuncien ante la fiscalía, señalan que no los quieren atender, refirió.

Antes de ser asesinado, el expresidente municipal de Uruapan Carlos Manzo, quien era líder del Movimiento del Sombrero, llamó “alcahuetes” a padres que encubren a hijos delincuentes, urgiéndolos a corregirlos o denunciarlos.

“Ustedes también son responsables, porque saben de algún vecino, un hijo drogadicto, un hijo sicario, que sale con la pistola o llega con una moto robada, y ahí andan solapando sus chingaderas. Mi recomendación es que hablen con ellos, que los denuncien, y no que anden llorando al rato que se los mate el gobierno en un enfrentamiento, o la misma delincuencia”, externó entonces.

NOROÑA DE LA DISCORDIA. En otro tema, el diputado recalcó que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña no es bienvenido en Uruapan ni en Michoacán, luego de las expresiones que lanzó contra Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y a quien llamó “ambiciosa”, por presuntamente querer aspirar a la gubernatura de Michoacán.

“Lo esperamos en Uruapan, pero por obvias razones no es bienvenido en Uruapan y en Michoacán, y eso se lo va a demostrar el pueblo el día que venga. Yo creo que le conviene que yo vaya, que me acerque a donde él esté, a que él venga a Michoacán”, dijo.

Previamente, en un mensaje en sus redes sociales, el diputado declaró que Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan “no por elección, sino porque le arrebataron al amor de su vida”.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida. Y que no se te olvide: que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola. A ti, que sólo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz. Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy”, dijo.