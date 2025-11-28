Supervisa comisario de Seguridad operativos en tianguis navideños de Ecatepec

En Ciudad Azteca, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, Edgar Machado Peña, encabezó el operativo Tianguis Navideño junto a autoridades de Protección civil, Juzgado Cívico, Movilidad y Mercados, Tianguis y Vía Pública para inspeccionar uno de los bazares tradicionales de este municipio, que se ubica a lo largo de al menos un kilómetro de boulevar de los Aztecas a boulevar Teocallis.

Con respaldo de Marina y Guardia Nacional, la policía municipal realiza diariamente operativos simultáneos en 71 bazares navideños de Ecatepec con el despliegue de más de mil elementos y 300 patrullas de fuerzas municipales, estatales y municipales para verificar medidas de seguridad, que no haya venta de bebidas alcohólicas y brindar vigilancia para tranquilidad de comerciantes y consumidores hasta el retiro de los bazares.

“Estamos reunidos diferentes áreas de gobierno, como Seguridad Ciudadana, Juzgado Cívico, Movilidad, Protección Civil, Movilidad, Mercados y Vía Pública, todos en un esfuerzo conjunto coordinado para la seguridad en esta temporada de bazares y tianguis navideños”, afirmó el comisario.

En su recorrido, Machado Peña dialogó con comerciantes e indicó que durante toda la temporada se mantendrán los operativos con la intervención de elementos de Sector, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y policía estatal, en un esfuerzo coordinado por brindar vigilancia a los vendedores y consumidores e inhibir la comisión de ilícitos.

El subdirector operativo de la policía municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, informó a los locatarios del bazar navideño de Ciudad Azteca que ante cualquier incidente pueden reportarlo al Centro de Mando al 5551167428 al 32, para que haya una reacción inmediata.

Personal de Protección Civil supervisó medidas de seguridad de negocios de comida para que cuenten con extintor, que tengan correcta instalación de gas y eléctrica, con mangueras de alta presión y tanques de gas en buenas condiciones, y la Dirección de Tianguis, Mercados y Vía Pública verificó que no haya venta de bebidas alcohólicas.

Células del agrupamiento de Motopatrullas vigilan los bazares ubicados en zonas conflictivas, como Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos, Ampliación Tulpetlac, Hank González y colonias de la Quinta Zona para inhibir robo a transeúntes y de vehículo, mientras que elementos de los 27 sectores realizan recorridos pie tierra en el interior de los tianguis.

