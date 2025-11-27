Festival Abarrotero Ecatepec apoya a comerciantes para aumentar ganancias.

En la Central de Abasto de Ecatepec se realizó el Festival Abarrotero, que busca fortalecer y modernizar el sector comercial del municipio, donde participaron 3 mil personas, mismo que fue inaugurado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, y el diputado local Octavio Martínez Vargas.

En el Festival se ofreció a los comerciantes capacitación, acceso directo a proveedores con grandes descuentos, herramientas tecnológicas y acceso a fuentes de financiamiento para fortalecer la competitividad, afirmó Cisneros Coss durante su participación.

Frente a los tenderos enfatizó “es por y para ustedes, que son el verdadero corazón de la economía de nuestro municipio. Cada tienda, cada miscelánea, cada negocio familiar representa un esfuerzo incansable de padres y madres de familia, el sueño de un futuro mejor y la determinación de salir adelante con mucho trabajo”.

González Hernández destacó que la entidad mexiquense cuenta con el mayor número de tiendas de abarrotes del país, con 190 mil, siendo Ecatepec el que ocupa el primer lugar con 21 mil establecimientos aproximadamente, seguido por Nezahualcóyotl, con 12 mil 800 unidades económicas dedicadas a los abarrotes, así como Toluca, Chimalhuacán y Naucalpan.

Recordó que la gobernadora Delfina Gómez impulsa un cúmulo de acciones para la Región Oriente, una de ellas es el Polo del Bienestar que está próximo a iniciar en Nezahualcóyotl, y este festival se enmarca en la visión de la mandataria estatal.

“Su convicción es clara: El desarrollo económico tiene solamente sentido si se genera bienestar para todas las personas, si la prosperidad es compartida y si nadie se queda atrás o fuera. Y justamente eso buscamos para Ecatepec, que cada miscelánea, cada tienda de abarrotes y cada pequeño comercio cuente con herramientas necesarias para fortalecer su negocio y mejorar la calidad de vida de sus familias”, refirió.

El diputado Octavio Martínez detalló que “no hay comunidad de Ecatepec que no tenga cinco, seis o siete tiendas”, hecho que entienden los gobiernos del Estado de México y de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Jaltenco y Texcoco, por lo que se crea este Festival, que busca dar capacitación, herramientas, vinculación y financiamiento a los comerciantes para consolidar sus negocios.

Subrayó que no hay precedente en el Estado de México, ya que anteriormente esfuerzos se hacían en el World Trade Center o en el Centro Banamex, donde había que registrarse y pagar; sin embargo, aquí es gratuito, “es una visión distinta de hacer política y de entender el quehacer político”.

Hay que destacar que el Festival Abarrotero se realizó gracias al trabajo conjunto entre el gobierno de Ecatepec, las autoridades del Estado de México, la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto AC (CONACCA), el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo AC y Fundes.

Así como empresas como Grupo Alpura, La Costeña, Jumex, Kimberly Clark, La Moderna, Mondelez, Santa Clara, Grupo Bimbo, Sigma Alimentos, MetLife, Unilever, Clorox, Lala, Nestlé, Colgate Palmolive, Scorpion, T1, Savormex, San Marcos y Mercado Pago, entre otras.

También se dieron cita los presidentes municipales de Jaltenco, María del Rosario Payne Islas, y Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; la directora de Desarrollo Económico de Ecatepec, Angélica Quijano, y el director general de Comercio, Hugo Enrique Gómez.

