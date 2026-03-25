Se registra explosión en gasera de Chalco | VIDEO

Esta mañana del miércoles 25 de marzo se registró una explosión en una gasera ubicada en Chalco, Estado de México.
Según la explosión ocurrió aproximadamente a las 05:30 horas en una instalación ubicada en las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad, en la Colonia Emiliano Zapata.
Los primeros reportes señalan que autoridades mexiquenses llevaron a cabo un operativo para atender la emergencia.
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Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado de víctimas mortales o personas heridas, sin embargo, reportes en la zona señalan que hay dos lesionados por quemaduras.
Por medio de imágenes en redes sociales se pueden apreciar daños en varias casas aledañas a la zona de la explosión en Chalco.
Las autoridades de Protección Civil también informaron del siniestro a través de sus redes sociales.
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FGR