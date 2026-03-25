Autoridades no han informado de víctimas

Se registra explosión en gasera de Chalco | VIDEO

Esta mañana del miércoles 25 de marzo se registró una explosión en una gasera ubicada en Chalco, Estado de México

El siniestro se registró esta madrugada.
El siniestro se registró esta madrugada. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Federico García

Esta mañana del miércoles 25 de marzo se registró una explosión en una gasera ubicada en Chalco, Estado de México.

Según la explosión ocurrió aproximadamente a las 05:30 horas en una instalación ubicada en las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad, en la Colonia Emiliano Zapata.

Los primeros reportes señalan que autoridades mexiquenses llevaron a cabo un operativo para atender la emergencia.

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Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado de víctimas mortales o personas heridas, sin embargo, reportes en la zona señalan que hay dos lesionados por quemaduras.

Por medio de imágenes en redes sociales se pueden apreciar daños en varias casas aledañas a la zona de la explosión en Chalco.

Las autoridades de Protección Civil también informaron del siniestro a través de sus redes sociales.

Información en desarrollo...

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FGR

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