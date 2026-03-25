Se registra explosión en gasera de Chalco | VIDEO

Esta mañana del miércoles 25 de marzo se registró una explosión en una gasera ubicada en Chalco, Estado de México.

Según la explosión ocurrió aproximadamente a las 05:30 horas en una instalación ubicada en las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad, en la Colonia Emiliano Zapata.

Los primeros reportes señalan que autoridades mexiquenses llevaron a cabo un operativo para atender la emergencia.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado de víctimas mortales o personas heridas, sin embargo, reportes en la zona señalan que hay dos lesionados por quemaduras.

Explosión en Chalco...



Una gasera explotó esta mañana en Av. Aquiles Serdán y López Mateos. Hay dos personas con quemaduras graves y al menos tres negocios dañados.



Bomberos controlaron el fuego; la zona está acordonada y se investiga la causa.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/lBQSPWZZgf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

Por medio de imágenes en redes sociales se pueden apreciar daños en varias casas aledañas a la zona de la explosión en Chalco.

Las autoridades de Protección Civil también informaron del siniestro a través de sus redes sociales.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informa que la mañana de este 25 de marzo se registró una explosión en una estación de gas LP en el municipio de #Chalco. pic.twitter.com/hG8bisRcsm — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) March 25, 2026

Información en desarrollo...

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FGR