Aumenta a 6 el saldo de muertos por balacera en bar de Tula, Hidalgo

Las autoridades estatales confirmaron que aumentó a seis el número de personas fallecidas tras el ataque armado ocurrido la madrugada del viernes en el bar La Resaka, ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, en el municipio de Tula, Hidalgo.

De acuerdo con algunos reportes, el saldo preliminar del atentado era de cuatro muertos; sin embargo, conforme avanzaron las diligencias médicas y periciales, se actualizó el registro de víctimas mortales, que ahora incluye a cinco hombres y una mujer, quienes continúan sin ser identificados oficialmente.

El ataque se perpetró poco después de la 1:30 horas, cuando un grupo armado de al menos siete agresores irrumpió en el establecimiento y abrió fuego de manera directa contra los presentes con rifles tipo R-15.

La balacera dejó además ocho personas heridas, que fueron trasladadas a hospitales de la región, donde su estado de salud se reporta crítico y bajo vigilancia.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició una carpeta de investigación por homicidio doloso y lesiones calificadas, mientras que fuerzas municipales, estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda y vigilancia para ubicar a los responsables.

En reunión extraordinaria del gabinete de seguridad, autoridades acordaron incrementar la presencia policial en Tula y en zonas aledañas consideradas prioritarias por su incidencia delictiva.

Aunque el móvil aún no se ha determinado, las indagatorias analizan líneas vinculadas al crimen organizado, entre ellas actividades como huachicol, narcomenudeo, cobro de piso y extorsión, delitos que han golpeado a la región por su cercanía a infraestructura estratégica de hidrocarburos.

Según información de medios locales, indican que los agresores entraron directamente al bar y huyeron tras el ataque, sin mediar palabra.

La PGJH aseguró que ya recolecta entrevistas, evidencia balística y revisión de cámaras de vigilancia para identificar participantes, rutas de escape y la posible planeación del atentado.

El gobierno estatal expresó su compromiso de esclarecer el caso y garantizar justicia a las víctimas, mientras que la comunidad permanece a la espera de avances en la investigación.

MSL