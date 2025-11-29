Campesinos retiran bloqueos en la frontera norte tras acuerdos sobre reforma a la Ley de Aguas

Campo libera la frontera tras compromisos legislativos en la reforma a la Ley de Aguas

Campesinos organizados en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) levantaron este sábado los últimos bloqueos carreteros que permanecían activos en la frontera norte del país, luego de sostener negociaciones con legisladores federales que derivaron en compromisos para modificar el dictamen de la Ley General de Aguas, una reforma clave en la administración y regulación del recurso hídrico en México.

La movilización, que en días previos escaló a “megabloqueos” en diversos estados de la República, afectó tramos fronterizos estratégicos, cruces aduaneros, rutas de exportación agrícola, casetas y vialidades principales.

Las protestas tenían como demanda central la defensa de las concesiones de agua para el sector rural, la seguridad jurídica en la transmisión de esos derechos y la protección de la propiedad hídrica en contextos de herencia familiar.

TE RECOMENDAMOS: Ataque a bar de Tula Ataque armado en bar La Resaca en Tula deja 4 muertos y 6 heridos

Según lo informado por dirigentes del FNRCM, uno de los principales puntos aceptados por los legisladores fue la inclusión en el dictamen de un mecanismo para que los títulos de concesión de agua mantengan volumen y uso cuando estos se transmiten de manera familiar, en procesos donde la tierra cambia de propietario entre generaciones.

Esto garantiza que los derechos del agua no se fragmenten o pierdan en transmisiones por herencia, una de las exigencias más contundentes del movimiento.

El diálogo fue encabezado por el diputado Ricardo Monreal, quien emprendió el compromiso de incorporar las propuestas campesinas en el dictamen que será discutido próximamente en la Cámara de Diputados.

También se definió un calendario para reanudar las mesas de trabajo el 8 de diciembre, donde se abrirá la discusión a otros temas vinculados al agro, como costos de producción, apoyos, infraestructura, créditos y seguridad.

“Hoy hicimos valer el derecho a ser escuchados, a ser considerados, y por eso regresamos a nuestras tierras a seguir trabajando”, expuso uno de los voceros del Frente, al confirmar el retiro de las protestas.

Con esto, el FNRCM declaró el fin de las manifestaciones en vías federales y puentes fronterizos, aunque advirtió que mantendrán la vigilancia del proceso legislativo hasta ver la reforma convertida en ley.

A qué se deben los megabloqueos

Las protestas surgieron el lunes 24 de noviembre de 2025, después de que organizaciones del campo acusaran falta de sensibilidad del Gobierno federal en el diseño de reformas relacionadas al recurso hídrico.

Desde ese día, productores rurales y transportistas cerraron vialidades en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Baja California y Nuevo León, con impacto visible en los corredores fronterizos de mayor dinamismo comercial con Estados Unidos.

Los bloqueos se concentraron en:

Cruces como puentes internacionales y aduanas.

Carreteras que conectan zonas agrícolas con exportación.

Casetas de cobro en rutas productivas.

Tramos urbanos en municipios fronterizos.

La Coordinación de la protesta sumó también a sectores de transporte de carga, quienes acompañaron el reclamo asegurando que la problemática del agua tiene impacto en toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la exportación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL