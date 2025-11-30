Delfina Gómez, la única dirigente del movimiento en Edomex; ‘todo lo demás es politiquería’: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, ratificó que la entidad tiene rumbo político y liderazgo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la única dirigente del movimiento, al afirmar que “todo lo demás es politiquería”.

“En este movimiento de la cuarta transformación se tiene rumbo, se tiene liderazgo y en el Estado de México la única dirigente de nuestro movimiento es Delfina Gómez Álvarez”, señaló en Valle de Chalco durante el Primer Informe Legislativo de Meme Navarro, diputade del Congreso mexiquense.

En el evento, donde asistieron cientos de mexiquenses, Horacio Duarte también hizo un llamado a mostrar el apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez, tras lo que calificó como discursos absurdos en contra del proyecto de transformación.

“Atacan a nuestro movimiento y atacan a la Presidenta porque no aguantan que hoy los programas sociales estén en la Constitución, porque no aguantan que millones de jóvenes y niños tengan hoy una beca, porque no aguantan que millones de mujeres tienen un apoyo para salir adelante, porque no aguantan que millones de jóvenes salgan adelante con programas como jóvenes construyendo el futuro” Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México



Explicó que a la oposición no le gusta que la gente salga adelante, por eso atacan a la Presidenta, pensando que pueden debilitar al movimiento.

“Pero en el Estado de México, aquí en Valle de Chalco, hay un pueblo que sabe defender sus derechos y así vamos a defender a la Presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, recalcó.

