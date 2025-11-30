Para el desarrollo del campo chihuahuense

Maru Campos y el secretario de Agricultura federal se reúnen con productores de trigo

Gobernadora reitera la voluntad de su gobierno para impulsar soluciones que fortalezcan el desarrollo del campo de Chihuahua

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, se reunión con Julio Berdegué secretario de Agricultura.
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, se reunión con Julio Berdegué secretario de Agricultura. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

La gobernadora Maru Campos participó en una reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, para dialogar con productores de trigo del estado de Chihuahua.

El encuentro se realizó en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno, donde la mandataria reiteró la voluntad del gobierno estatal para impulsar soluciones que fortalezcan el desarrollo del campo chihuahuense.

Reunión se llevó a cabo Palacio de Gobierno con representantes del sector.
Reunión se llevó a cabo Palacio de Gobierno con representantes del sector. ı Foto: Cortesía

“Desde el Gobierno del Estado estamos con toda la voluntad y disposición para trabajar en todas las medidas posibles que nos permitan obtener soluciones. No se trata solo de buscar presupuesto, sino también de abrir mercados para nuestros productores”, expresó la gobernadora al inicio de la sesión.

En el encuentro se contó con la participación de Raúl Salgado, coordinador de Operación Territorial, y el delegado de la dependencia federal en Chihuahua, Benjamín Carrera.

Gobernadora Maru Campos encabeza reunión con el secretario de Agricultura.
Gobernadora Maru Campos encabeza reunión con el secretario de Agricultura. ı Foto: Cortesía

También estuvieron presentes el secretario General de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña, el titular de Desarrollo Rural, Mauro Parada y representantes de las diferentes regiones productoras de la entidad.

