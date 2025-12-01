Azucena Cisneros inaugura pista de hielo, villa navideña y árbol monumental en Ecatepec.

“Esta noche vivimos algo muy especial. Tenemos el poder de encender juntos el espíritu de una comunidad, que se cuida, que se acompaña y que siempre sale adelante en tiempos que exigen tanto”, afirmó la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, al encender el árbol navideño monumental en la explanada municipal.

Unas cinco mil personas, en su gran mayoría familias, atestiguaron esta noche el encendido del árbol de Navidad monumental, la apertura de la villa navideña y el espectáculo de patinaje en la pista de hielo de 40 metros de longitud instalada en la explanada municipal, cuyo uso será totalmente gratuito, cuyo propósito es integrar a la comunidad y fortalecer el tejido social.

“Esta explanada late distinto, late como solo late un pueblo cuando se reúne en comunidad, porque no hay poder más grande que ver a las familias juntas, a los niños, a los abuelos, a los vecinos reconocer y abrazar este espacio, que es de todos”, aseguró.

TE RECOMENDAMOS: Para mejorar la infraestructura Samuel García anuncia construcción del Puente de la Virgen sobre el río Santa Catarina

Agregó: “Eso es lo que hace fuerte a Ecatepec, su gente, su unión, su poder de transformar cualquier lugar en un punto de encuentro y de alegría”.

Desde la tarde un alud de personas se concentró en la explanada municipal, donde mil 200 ocuparon lugar en las gradas de la pista de hielo y otras 500 en sillas colocados al lado del árbol de Navidad, mientras que otras tres mil observaron de pie el inicio de los festejos navideños encabezados por el gobierno de Ecatepec.

La pista de hielo, que utilizó agua tratada debidamente desinfectada, fue escenario de un show de payasos con Santa Claus, El Grinch y la Galleta de Jengibre, entre otros personajes, y posteriormente la agrupación New York On Ice presentó un espectáculo navideño sobre patines, con artistas mexicanos, rusos e ingleses que provocaron la admiración de los asistentes.

La pista de hielo, el árbol monumental y la villa navideña estarán en la explanada municipal del 1 de diciembre al 7 de enero próximos, totalmente gratuitos.

En la pista de hielo habrá hasta 500 patines para atender a los usuarios, además de que habrá personas para apoyarlos, mientras que la villa navideña es un “espacio para caminar, tomarse la foto del recuerdo y sentir la magia de la temporada y convivir con el vecino”.

Cisneros Coss expresó que la pista de hielo se instaló en el “corazón del municipio” para que cada niño, joven y cada familia viva la emoción de patinar sin que le cueste un solo peso y anunció una cartelera de espectáculos de patinaje artístico.

Destacó que Ecatepec es prioridad de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en tanto que consideró a la Secretaría de Marina como aliada del municipio, lo que se traduce en acciones con resultados benéficos para la población.

Concluyó: “Ustedes, las familias de Ecatepec, nos recuerdan por qué vale la pena trabajar todos los días, por la seguridad de nuestros hijos, por la paz en nuestras colonias, por momentos que se convierten en recuerdos toda la vida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR