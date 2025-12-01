Detectan documentación apócrifa a un mes de incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo

La sucursal de Waldo's en Hermosillo donde se registró una explosión e incendio que dejó 24 personas muertas.

A un mes del incendio de una tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 24 personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detectó documentación apócrifa para trámites oficiales.

Al informar los avances en la investigación, el fiscal Gustavo Salas Chávez señaló que se logró establecer la causa del siniestro, que dejó seis menores de edad sin vida y otras 14 personas lesionadas.

“Entre los hallazgos más relevantes, hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad”, indicó a través de un mensaje en video.

Entre los trabajos realizados destaca un análisis cromatográfico realizado al fluido refrigerante del transformador de la sucursal, practicado por un laboratorio especializado en el Estado de México y que concluyó el pasado 26 de noviembre.

También se realizó dictamen técnico del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, que no ha concluido.

Esta investigación cobra relevancia, pues el incendio en la sucursal Waldo’s en Hermosillo ocurrió tras una explosión presuntamente provocada por un transformador ubicado al interior de la tienda, que operaba sin programa interno de Protección Civil desde 2021.

Pese a los avances, resalta que a un mes de los hechos aún no hay detenidos, aunque el 5 de noviembre los titulares de Protección Civil de Sonora, Armando Castañeda Sánchez, y de Hermosillo, Fernando Morales Flores, fueron removidos de sus cargos “por el tiempo que dure la investigación”.

“Sabemos del reclamo y la demanda social en profundizar esta investigación en el menor tiempo posible. Sin embargo, la magnitud del evento, las pérdidas causadas y los daños sufridos por las víctimas directas e indirectas nos obligan a actuar de manera cuidadosa , decidida y echando mano de de la ciencia y las técnicas necesarias que permitan llegar a una conclusión contundente”, refirió el fiscal Gustavo Salas Chávez.

Mensaje de Fiscal General Gustavo Salas sobre avances de investigación Waldos pic.twitter.com/lgDV9pBgyr — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 2, 2025

