Quitan a titulares de PC por tragedia en Sonora

Aspecto del lugar siniestrado el sábado, donde ocurrió una explosión y un incendio.

Cuatro días después del incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó 23 personas fallecidas, los titulares de Protección Civil del estado de Sonora y de la capital, Armando Castañeda Sánchez y Fernando Morales Flores, fueron removidos de sus puestos.

El gobernador Alfonso Durazo anunció en sus redes sociales la separación del cargo de Castañeda Sánchez, en tanto se llevan a cabo las investigaciones. Más tarde, ayer mismo, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, dio a conocer la decisión respecto de su funcionario.

El Dato: María Isabel Morales Bracamontes, joven de 20 años lesionada en el incendio, fue trasladada ayer a un hospital en Arizona para recibir atención médica especializada.

Por separado, el mandatario estatal y el presidente municipal afirmaron que dieron la instrucción para que sus funcionarios no sean juez y parte mientras se investigan las causas de la tragedia.

Durazo Montaño mencionó que su administración no tolerará la impunidad ni el silencio ante hechos que conmocionan a la sociedad sonorense.

Aprovechó para recordar que Sonora ha vivido tragedias marcadas por la omisión y la simulación, y aseguró que su gobierno actuará con transparencia para no repetir esos episodios.

23 personas fallecieron en el incendio del Waldo’s

“Es legítimo que haya voces críticas y que exista incredulidad en algunos sectores de la población respecto a la investigación. Por desgracia, Sonora ha vivido tragedias que marcaron su historia, tragedias envueltas en el silencio, la simulación u omisión que agravaron el dolor de las familias y minaron la confianza ciudadana. Esa sombra aún pesa y sería una falta de respeto ignorarla”, expresó.

El alcalde Astiazarán indicó que “he solicitado la separación del cargo de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Hermosillo para que desde un espacio de neutralidad pueda seguir colaborando con la investigación”.

El lunes pasado, la Fiscalía General del Estado de Sonora refirió que investiga a distintas áreas del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo para revisar la documentación legal que ampare la constitución y operación del establecimiento en el que murieron 23 personas tras una explosión y posterior incendio.

En conferencia de prensa, las autoridades de la fiscalía informaron que las investigaciones podrían derivar en responsabilidades de tipo penal, civil y administrativo tanto para particulares como para servidores públicos.

Este miércoles, ciudadanos de Hermosillo marcharon por las principales avenidas de la ciudad para pedir justicia por las víctimas del incendio.

La marcha fue convocada por el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por padres y familiares de los pequeños víctimas del incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009.

Patricia Duarte, activista y madre de Andrés Alfonso, uno de los 49 niños que murieron en el siniestro de aquel año, dijo el martes que lo que pasó con la tienda Waldo’s puede volver a pasar si no se levanta la voz, ya que son “contados” los lugares en Sonora que cumplen con la normatividad de protección civil.

También pidió el martes la destitución de Armando Castañeda, ya que, de acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la tienda no tenía permiso para operar.

Adolfo Salazar, secretario de Gobierno de Sonora, ha declarado que la tienda Waldo’s no contaba con un programa de protección civil avalado por las autoridades desde hace cuatro años.

Ayer, Durazo informó que cuatro personas permanecen hospitalizadas y una de ellas, María Isabel Morales, se encuentra grave, por lo que fue trasladada al hospital Valleywide en Phoenix, Arizona.