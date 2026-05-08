Azucena Cisneros inaugura la repavimentación de 5 calles en Ecatepec.

“Solo ustedes saben las historias que guarda este pavimento, todo lo que tuvo que pasar”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al inaugurar la repavimentación de cinco calles de la colonia Luis Donaldo Colosio , las cuales fueron de tierra por más de 20 años y ahora tienen concreto hidráulico con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano.

La presidenta municipal de Ecatepec inauguró las calles Cerrada del Carmen, Primera y Segunda Cerrada de Campeche y Cerrada Benito Juárez Norte y Sur de la colonia Luis Donaldo Colosio, comunidad ubicada en la zona norte del municipio, una de las regiones con mayores rezagos de Ecatepec.

“Lo más importante es sentirse orgullosos porque lo lograron y cambia la vida. Porque puede haber drenaje y agua, pero si no hay pavimento de verdad que no se ve el cambio, no se ve la calidad de vida y el progreso”, expresó.

Agregó: “Aquí está el trabajo conjunto. No fue una obra del Ayuntamiento, fue una obra del Ayuntamiento con los vecinos. Los vecinos pusieron su mano de obra y nosotros los materiales y eso está haciendo posible que avancemos de una forma muy veloz”.

Cisneros Coss reconoció que “es muy importante lo que está sucediendo en esta región en el tema del Mano a Mano, que es un movimiento social en donde están participando los vecinos y el gobierno. Y eso va a permitir muy seguramente que superemos todo el rezago que por años y años se fue generando resultado de gobiernos corruptos”.

María de Lourdes Jasso, habitante de Cerrada Benito Juárez, agradeció al gobierno municipal por el programa Cimientos de Esperanza, pues cada año “nuestra calle se nos hacía un lodazal horrible” durante la temporada de lluvias.

José Antonio Ávila Pardo y su esposa Luz María Pérez Cervantes, también vecinos de Cerrada Benito Juárez, regalaron un palomo blanco a Cisneros Coss para agradecer la pavimentación de su calle.

“Por agradecimiento a la presidenta municipal le obsequio esta paloma mensajera. No está educada. Yo estoy bien agradecido porque le pedí esta rampa, ya que soy discapacitado (…). Les agradezco. Esto es un logro, no fue fácil, muchos problemas, muchas situaciones, pero ahí está”, dijo el hombre.

Previamente Cisneros Coss participó en asambleas comunitarias realizadas en Paseos de Ecatepec, donde servidores públicos municipales, entre ellos policías, recorren casa por casa y se reúnen con los colonos, a los que informan las principales acciones del gobierno municipal, sobre todo en materia de seguridad, y escuchan sus principales necesidades en materia de obras y servicios.

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JVR