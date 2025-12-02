Fuerzas de Seguridad de Guanajuato renuevan acreditación CALEA; son las mejor pagadas del país

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, es decir, la Policía Estatal de Guanajuato, cuenta con la certificación triple arco por parte de CALEA (Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, por sus siglas en inglés) y es además la corporación mejor pagada del país.
La acreditación se renovó por tercer año consecutivo en noviembre de 2025, durante la audiencia CALEA realizada en Jacksonville, Florida, Estados Unidos.
Esta acreditación fortalece la gestión operativa y administrativa, garantizando que todos los procedimientos se realicen con profesionalismo, ética, transparencia, uso racional de la fuerza y respeto a los derechos humanos. También permite estandarizar protocolos de patrullaje, supervisión, respuesta a incidentes y manejo de información, mejorando la coordinación institucional y la eficacia operativa.
Policía estatal mejor pagada del país
La Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato reconoce la importancia de fortalecer permanentemente las condiciones laborales de las y los policías estatales.
Los lineamientos nacionales en materia de remuneraciones para las corporaciones de seguridad pública se definen a partir de las recomendaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). Ambas instituciones realizan análisis técnicos para estimar un ingreso suficiente, basado en indicadores económicos, costo de vida y necesidades familiares.
Para este año, ese parámetro fue establecido en 18 mil 157 pesos, como ingreso mínimo para garantizar una vida digna a las y los policías del país.
Con base en estos criterios nacionales, el propio SESNSP reporta que Guanajuato es hoy el estado con la policía mejor pagada del país, con un salario promedio de $28,502.06, por encima de entidades como Baja California, Nuevo León y Quintana Roo. Este posicionamiento es resultado de un esfuerzo sostenido del estado por mejorar progresivamente las condiciones salariales y laborales de sus corporaciones.
La Secretaría de Seguridad y Paz mantiene un compromiso permanente de dignificación policial, y continúa trabajando para mejorar las oportunidades de desarrollo profesional, la capacitación continua, el equipamiento operativo y las condiciones de seguridad social de las y los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
Lista de sueldos de policías estatales reportados por la SESNSP en marzo de 2025
- Guanajuato — $28,502.06
- Baja California — $28,000.00
- Nuevo León — $27,667.00
- Quintana Roo — $26,465.00
- Coahuila — $25,819.63
- Querétaro — $25,190.22
- Sonora — $22,206.00
- Aguascalientes — $21,912.22
- Estado de México — $21,883.50
- Oaxaca — $21,493.38
- Veracruz — $21,197.14
- Yucatán — $21,109.31
- Tamaulipas — $20,485.86
- Durango — $19,986.98
- Puebla — $19,663.82
- Tlaxcala — $19,023.88
- Ciudad de México — $18,690.00
- Nayarit — $18,336.02
- Morelos — $18,264.34
- Chihuahua — $17,029.96
- Sinaloa — $16,889.33
- Colima — $16,229.23
- Zacatecas — $16,134.08
- Campeche — $16,007.74
- San Luis Potosí — $15,324.73
- Hidalgo — $14,727.00
- Jalisco — $14,330.00
- Baja California Sur — $14,185.60
- Michoacán — $13,154.08
- Chiapas — $12,926.75
- Guerrero — $11,910.60
- Tabasco — $10,845.40
