Fuerzas de Seguridad de Guanajuato renuevan acreditación CALEA; son las mejor pagadas del país

Guanajuato se consolida como la entidad con la policía estatal con la mejor remuneración, superando a estados como Baja California y Nuevo León.

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, es decir, la Policía Estatal de Guanajuato, cuenta con la certificación triple arco por parte de CALEA (Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, por sus siglas en inglés) y es además la corporación mejor pagada del país.

La acreditación se renovó por tercer año consecutivo en noviembre de 2025, durante la audiencia CALEA realizada en Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

El salario promedio de $28,502.06 para los policías de Guanajuato supera el parámetro mínimo nacional fijado por el SESNSP. ı Foto: FSPE GTO

Esta acreditación fortalece la gestión operativa y administrativa, garantizando que todos los procedimientos se realicen con profesionalismo, ética, transparencia, uso racional de la fuerza y respeto a los derechos humanos. También permite estandarizar protocolos de patrullaje, supervisión, respuesta a incidentes y manejo de información, mejorando la coordinación institucional y la eficacia operativa.

Policía estatal mejor pagada del país

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato reconoce la importancia de fortalecer permanentemente las condiciones laborales de las y los policías estatales.

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato obtienen por tercer año la certificación CALEA, que avala sus procedimientos operativos y administrativos. ı Foto: FSPE GTO

Los lineamientos nacionales en materia de remuneraciones para las corporaciones de seguridad pública se definen a partir de las recomendaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). Ambas instituciones realizan análisis técnicos para estimar un ingreso suficiente, basado en indicadores económicos, costo de vida y necesidades familiares.

Para este año, ese parámetro fue establecido en 18 mil 157 pesos, como ingreso mínimo para garantizar una vida digna a las y los policías del país.

La Secretaría de Seguridad y Paz impulsa la dignificación policial a través de mejores condiciones laborales, salarios y desarrollo profesional. ı Foto: FSPE GTO

Con base en estos criterios nacionales, el propio SESNSP reporta que Guanajuato es hoy el estado con la policía mejor pagada del país, con un salario promedio de $28,502.06, por encima de entidades como Baja California, Nuevo León y Quintana Roo. Este posicionamiento es resultado de un esfuerzo sostenido del estado por mejorar progresivamente las condiciones salariales y laborales de sus corporaciones.

La Secretaría de Seguridad y Paz mantiene un compromiso permanente de dignificación policial, y continúa trabajando para mejorar las oportunidades de desarrollo profesional, la capacitación continua, el equipamiento operativo y las condiciones de seguridad social de las y los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Lista de sueldos de policías estatales reportados por la SESNSP en marzo de 2025

Guanajuato — $28,502.06

Baja California — $28,000.00

Nuevo León — $27,667.00

Quintana Roo — $26,465.00

Coahuila — $25,819.63

Querétaro — $25,190.22

Sonora — $22,206.00

Aguascalientes — $21,912.22

Estado de México — $21,883.50

Oaxaca — $21,493.38

Veracruz — $21,197.14

Yucatán — $21,109.31

Tamaulipas — $20,485.86

Durango — $19,986.98

Puebla — $19,663.82

Tlaxcala — $19,023.88

Ciudad de México — $18,690.00

Nayarit — $18,336.02

Morelos — $18,264.34

Chihuahua — $17,029.96

Sinaloa — $16,889.33

Colima — $16,229.23

Zacatecas — $16,134.08

Campeche — $16,007.74

San Luis Potosí — $15,324.73

Hidalgo — $14,727.00

Jalisco — $14,330.00

Baja California Sur — $14,185.60

Michoacán — $13,154.08

Chiapas — $12,926.75

Guerrero — $11,910.60

Tabasco — $10,845.40

