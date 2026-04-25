CFE anuncia suspensión de luz en Tampico: horarios y zonas afectadas

Estos son los lugares que tendrán cortes al servicio de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el próximo lunes 27 de abril se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro eléctrico en el primer cuadro de Tampico, Tamaulipas.

Esta interrupción se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y mejora en la red eléctrica para garantizar la continuidad del servicio en la zona.

Horarios del corte

De acuerdo con el comunicado de la empresa productiva del Estado, las cuadrillas trabajarán durante la jornada nocturna y madrugada para minimizar las afectaciones en las horas de mayor actividad térmica:

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Inicio: Lunes 27 de abril a las 19:00 horas.

Restablecimiento: Martes 28 de abril a las 03:00 horas.

Duración estimada: 8 horas consecutivas.

Cortes de luz por mantenimiento en calles principales de Tampico ı Foto: Cuartoscuro

Zonas y calles afectadas

Los trabajos de mantenimiento se realizarán en el centro de la ciudad, donde están las oficinas y los comercios principales. La suspensión impactará a los usuarios ubicados en el cuadrante formado por:

Calles de norte a sur: Cristóbal Colón, Fray Andrés de Olmos, Benito Juárez y Aduana.

Límites transversales: Entre las calles Héroes del Cañonero y Venustiano Carranza.

Recomendaciones para los usuarios

La CFE precisó que estas maniobras son indispensables para la seguridad del personal, ya que requieren trabajar con las líneas desenergizadas.

Al tratarse de una zona con alta actividad restaurantera y de servicios, se recomienda a los residentes y locatarios:

Protección de equipos: Desconectar aparatos electrónicos antes del inicio de las labores para evitar variaciones de voltaje al restablecerse el servicio.

Prevención en comercios: Tomar medidas para la conservación de productos refrigerados.

Seguridad: Prever iluminación alternativa en viviendas y locales durante las ocho horas de oscuridad.

Para cualquier duda o reporte adicional, la dependencia recordó que la línea de atención 071 y sus canales digitales permanecen activos las 24 horas.