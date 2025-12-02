Inauguran Centro Violeta de Atención Integral a Mujeres en Guadalupe, Nuevo León.

Con el fin de brindar servicios que garanticen la protección, atención y empoderamiento de las mujeres, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguró el Centro Violeta de Atención Integral a Mujeres de Guadalupe.

En el evento organizado por la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León en coordinación con el municipio de Guadalupe, Rodríguez Cantú destacó que en el nuevo espacio de dará orientación psicológica, legal y de gestoría a niñas, adolescentes y mujeres.

“En Nuevo León, los Centros Violeta existen para acompañarte cuando decides salir de un lugar en donde no eres respetada. En este lugar podrás encontrar un lugar seguro, confiable y recibir el acompañamiento que necesitas, desde abogados que les van a orientar con claridad hasta psicólogos y trabajadores sociales que van a fortalecerlas en todo el proceso”, resaltó la titular de AMAR a Nuevo León.

TE RECOMENDAMOS: Ante combate a deserción escolar UNESCO reconoce a Aguascalientes por sus resultados en educación

Agregó que los Centros Violeta en conjunto con estrategias como “Ayudamos a las Mujeres”, “Hecho en Nuevo León”, la cobertura universal contra el cáncer de mama, así como la creación de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Estado avanza en el compromiso de ofrecer un entorno donde las mujeres se desarrollen libres de violencia.

“Porque seguir construyendo el nuevo Nuevo León es seguir trabajando para que las mujeres puedan crecer, soñar y cuidar de sí mismas”, enfatizó Rodríguez Cantú.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, subrayó que está inauguración se enmarca en los 16 día de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en los que se están visibilizando y fortaleciendo los servicios preventivos, de orientación y atención.

“Sepan que las mujeres en Nuevo León no están solas, que las mujeres en Nuevo León no vamos a permitir que haya ninguna violencia sin que se persiga. Denuncien y reporten, no están solas”, apuntó la funcionaria.

Cabe mencionar que en esta administración se han creado 16 Centros Violetas; y entre los avances se encuentra el crecimiento de cinco a 33 Centros de Atención, en los cuales se han atendido a más de 16 mil mujeres y se han otorgado más de 110 mil servicios.

Posterior al acto protocolario, las autoridades realizaron un recorrido por las áreas del centro violeta Guadalupe, cuyo edificio municipal fue remodelado para que las autoridades estatales brinden los servicios antes mencionados.

La dependencia puso a disposición de la comunidad los números de atención 9-1-1 de emergencias y 070 para asesoría y orientación; además pueden escribir al WhatsApp 8117838350, así como llamar a los teléfonos 8120330140 y 8120330150.

En el evento participaron, además, el alcalde Héctor García García; Blanca Treviño García, presidenta del Sistema DIF municipal; Minerva E. Martínez Garza, secretaria de la Mujer, Inclusión y Derechos Humanos de Guadalupe; diputados locales y público en general.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR