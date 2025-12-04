Estacionado a orillas de la carretera La Isla-Villahermosa

Encuentran dos cadáveres en un taxi

Aspecto de un operativo de la policía de Tabasco, el 28 de noviembre pasado.
Aspecto de un operativo de la policía de Tabasco, el 28 de noviembre pasado. Foto: Especial
Alan Gallegos

AYER APARECIERON dos cuerpos sin vida dentro de un taxi en el municipio del Centro (Villahermosa) y otro más fue localizado con signos de tortura en el municipio de Cárdenas, en Tabasco.

El taxi en el que fueron encontrados los cadáveres tenía disparos de arma de fuego y estaba estacionado a orillas de la carretera La Isla-Villahermosa, según la información local.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC) para su acordonamiento, quienes atestiguaron que la puerta del pasajero estaba abierta.

Mientras tanto, el cuerpo con signos de tortura fue ubicado en la ranchería Lázaro Cárdenas Primera Sección del municipio de Cárdenas. Los primeros informes aseguran que fue abandonado a la entrada del banco de arena que se encuentra a la altura del Campo Samaria.

Estos hechos violentos se suman al del pasado 2 de diciembre, cuando un hombre fue encontrado con golpes y signos de violencia, en el kilómetro 4.5 de la carretera Villahermosa-Jalapa.

Según medios locales, el hombre de 33 años presentaba golpes en varias partes del cuerpo, las manos atadas con cinta transparente, así como mutilación en los dedos de las manos. Y junto a él fue encontrada una cartulina con un mensaje.

De igual forma, el domingo pasado dos cuerpos sin vida y con señales de tortura fueron encontrados en el poblado Francisco J. Mújica, perteneciente al municipio de Cunduacán.

