Góber se sube 5.2% sueldo... y recorta fondo para búsquedas

Misa celebrada en el llamado “Árbol de la esperanza” en la alameda de Torreón, Coahuila, el pasado 30 de agosto, organizada por el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, planteó para el 2026 un aumento de 5.2 por ciento en su tabulador salarial y, a la vez, decidió reducir el presupuesto de tareas sensibles de su gobierno, como el de la búsqueda de personas desaparecidas en el estado, que tendrá más de una tercera parte de recorte en sus recursos a pesar del escalamiento en la cantidad de personas que no han sido localizadas.

De acuerdo con la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 del Estado de Coahuila, presentada por el gobernador, el salario neto mensual del mandatario pasará de 93 mil 589 pesos en el 2025 a 98 mil 491 pesos en el 2026, sin contar la prima vacacional y el aguinaldo, que también aumentan 8.1 por ciento, de 18 mil 706 pesos a 20 mil 222 pesos.

El Dato: HAY EN COAHUILA 3 mil 675 personas desaparecidas y no localizadas entre el 31 de diciembre de 1952 y hasta el 3 de diciembre del 2025, de acuerdo con el RNPDNO.

El salario del gobernador se compone de percepciones mensuales por 55 mil pesos, más un “incentivo” de 85 mil pesos, y despensa y transporte por 6 mil pesos, lo que, después de deducciones, quedará en 98 mil 491.42 pesos mensuales. A esto se le agregan la prima vacacional de 2 mil 722.22 pesos y 17 mil 500 pesos por concepto de aguinaldo.

El documento entregado al Congreso local para su aprobación establece, a la vez, que la función de búsqueda por parte de la comisión estatal respectiva recibirá 16 millones 342 mil 687.65 el próximo año, después de que se le asignaron 24 millones 997 mil 546.89 pesos en el 2025, lo que representa una disminución de 34.6 por ciento.

25 por ciento de las personas desaparecidas en el estado son mujeres

El presupuesto de egresos menciona que el gobierno del estado de Coahuila “ha asumido el compromiso de atender las obligaciones a su cargo, que en materia de desaparición de personas derivan de los diversos ordenamientos internacionales y locales, por lo que desde años atrás ha venido construyendo, a partir de un trabajo conjunto con los familiares de personas desaparecidas y sus acompañantes, el sector académico y organismos internacionales, una política de Estado de carácter transversal”.

Sin embargo, la disminución del presupuesto a la Comisión de Búsqueda, en lo que se refiere a la clasificación funcional del gasto, se da en momentos en que el número de personas desaparecidas y no localizadas ha tenido un repunte del 28 por ciento, pues mientras en los primeros dos años de la administración de Miguel Riquelme —del 1 de diciembre del 2017 al 3 de diciembre del 2019— se contabilizaron 151 casos, en el mismo periodo de su sucesor, Jiménez Salinas, la cifra fue de 193 expedientes consignados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

SÓLO QUEDA LA FE. Apenas el pasado 27 de noviembre en Torreón, familiares de personas desaparecidas y víctimas de desaparición peregrinaron por las principales calles de la ciudad hasta lIegar a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Édgar Sánchez Beltrán, sacerdote diocesano y acompañante de los colectivos, dijo que durante la peregrinación pidieron dar con el paradero de los desaparecidos y justicia.

“Le pedimos que los encontremos; le damos gracias porque encontramos algunos —no como quisiéramos— y también justicia y apoyo. Nunca debemos olvidar que la Virgen es madre de todo el pueblo y ella nos pide que nos unamos para buscar a nuestros desaparecidos”, dijo.

En la peregrinación participaron integrantes de los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, VIDA, Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, Búsqueda Nacional en Vida, Búscame, Caravana Internacional de Búsqueda y Asociación de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, además de la colectiva Madres Poderosas de La Laguna.

TAMBIÉN EL DESPACHO. De acuerdo con el paquete presupuestal, el gobernador priista no solamente decidió aumentarse el sueldo, sino también incrementar el presupuesto a su despacho, ya que pasará de recibir 201 millones 82 mil 46 pesos a 202 millones 998 mil 70 pesos en el 2026, lo que representa un incremento de casi el uno por ciento.

Recientemente La Razón publicó que, durante los primeros dos años de la administración del mandatario de Coahuila, su despacho gastó siete millones 73 mil 353 pesos en alimentos y bebidas.

Lo anterior significa que entre el 2023 y el 2024, el área técnica de apoyo más cercana al titular del Ejecutivo estatal gastó, en promedio, nueve mil 689 pesos al día en comida.

Al despacho del gobernador Manolo Jiménez Salinas está adscrita la Oficina Inspira, encabezada por Paola Rodríguez López, esposa del titular del Poder Ejecutivo local, la cual opera de manera opaca, pues no aparece en el organigrama de la administración pública estatal y todas las peticiones de información vía transparencia sobre los recursos que le son asignados han sido respondidas en forma negativa.

Según el gobierno de Coahuila, la Oficina Inspira es encabezada por Paola Rodríguez López, pero no menciona qué cargo tiene, ya que la directora general es Cecilia de la Garza Martínez.

De acuerdo con la página oficial del estado, la Oficina Inspira detona “proyectos estratégicos en Coahuila en materia de salud mental, educación, mujeres y jóvenes, entre otros”; sin embargo, estas funciones corresponden a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de las Mujeres de la entidad.

