Michoacán despega con nueva ruta aérea AIFA-Morelia-Uruapan

Michoacán despega con la nueva ruta de la aerolínea Aerus que desde el día de ayer conecta al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) con la ciudad de Uruapan, con escala en Morelia.

El vuelo tiene un costo de mil 700 pesos y cuenta con seis frecuencias a la semana, los días lunes, martes, jueves, viernes sábado y domingo, por lo que promete transformar la conectividad regional.

“Marca el inicio de una conexión estratégica, fortaleciendo la movilidad y acercando a Michoacán a más destinos nacionales e internacionales”, dijo el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla.

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Ayer se recibió el primer vuelo en el Aeropuerto Internacional de Morelia, dando la bienvenida a esta nueva etapa de conectividad.

En tan solo 50 minutos los viajeros podrán conectarse de Ciudad de México a Morelia, conocida como “la ciudad de la cantera rosa”, para después volar hacia la llamada “Perla del Cupatitzio”.

Con la alianza estratégica que mantienen Aerus y Viva Aerobus, los viajeros podrán combinar vuelos de ambas aerolíneas en un solo boleto, lo que facilita conexiones más amplias hacia múltiples destinos nacionales e internacionales. Los boletos pueden adquirirse a través de vivaaerobus.com y por flyaerus.com.

Esta ruta no solo facilita los traslados, también conecta a los viajeros, a través de una sola escala, con destinos internacionales como Bogotá, Caracas, La Habana, Santo Domingo y Punta Cana, aprovechando la red del AIFA.

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FGR