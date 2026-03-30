Desplegados más de 2 mil Guardianes del Camino para blindar Semana Santa en Michoacán: Bedolla

Más de 2 mil agentes de la Guardia Civil se encuentran desplegados como parte del operativo Guardianes del Camino para preservar el orden y garantizar la seguridad de turistas y visitantes que arriban a Michoacán durante Semana Santa, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En la conferencia de este lunes, el mandatario detalló que los elementos estatales brindan auxilio y acompañamiento en la red carretera estatal con mayor flujo vehicular, así como en eventos religiosos, Pueblos Mágicos, playas, balnearios y zonas turísticas.
Mientras que el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, puntualizó que existe monitoreo en tiempo real por parte del C5, a fin de atender de manera oportuna alguna emergencia que pudiera suscitarse.
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Alfredo Ramírez Bedolla destacó la implementación de destacamentos en distintos tramos carreteros, en municipios como Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Maravatío y Cuitzeo.
Recordó que la línea telefónica de emergencias y la aplicación 911, operan de manera permanente para canalizar los llamados de emergencia de la población.
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FGR