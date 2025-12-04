Vizsla Silver impulsa la minería en Sinaloa con proyecto de 300 mdd

Gobierno de Rubén Rocha y Vizsla Silver impulsan la minería en Sinaloa con proyecto de 300 mdd.

Con un financiamiento internacional de 300 millones de dólares, la empresa canadiense Vizsla Silver, responsable del Proyecto Pánuco en Concordia, avanza hacia la fase de construcción y producción. Este proyecto se alinea con la visión del gobernador Rubén Rocha Moya, quien impulsa el desarrollo de las regiones de Sinaloa, promoviendo inversiones que generan empleo y mejoran las condiciones de vida de las comunidades.

El secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, se reunió con directivos de Vizsla Silver —Mahesh Liyanage, director financiero; Hernando Rueda Galeano, vicepresidente de Operaciones en México; y Ana Victoria Meza, gerente Ambiental y de ESG — para revisar los avances del proyecto y dar seguimiento a las actividades de exploración.

Durante el encuentro, el funcionario destacó la relevancia de la inversión, que tiene una trascendencia social de primer orden, y reiteró el compromiso del Gobierno de Sinaloa de respaldar proyectos que generen empleo, inversión y desarrollo regional.

Afirmó que la minería, hoy, se concibe como una opción de cohesión social y se ofrece como alternativa no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva social.

“Proyectos como el de ustedes tienen un vínculo donde la comunidad es importante”, mencionó.

“El gobierno del estado se convierte en una fuerza importante y todo lo que se pueda contribuir para los efectos de gestión, total disposición para contribuir”, subrayó.

La compañía explicó que el financiamiento se concretó mediante la emisión de notas convertibles con vencimiento en 2031, respaldadas por inversionistas institucionales internacionales. Este mecanismo reduce el costo financiero frente a los créditos tradicionales, permite disponer de los recursos de inmediato y brinda flexibilidad operativa para el desarrollo del proyecto.

Por su parte, Hernando Rueda Galeano señaló que este tipo de proyectos impactan de manera positiva en las comunidades, ya que significan desarrollo y progreso.

“Poner a Sinaloa en alto y frente al país, porque sabemos que México es un país minero, pero Sinaloa va a escalar con este tipo de proyectos”, expresó.

Resaltó que el potencial de Sinaloa en minería es grande y se basa en importantes proyectos de exploración de talla mundial. “Con este proyecto de Vizsla se proyectará de manera positiva para las comunidades y para el estado”, mencionó.

Entre 2021 y 2025, Vizsla Silver ha destinado más de 250 millones de dólares a exploración, generando 230 empleos directos e indirectos. Hasta ahora, la exploración representa apenas el 14% del potencial total del proyecto. Las reservas estimadas alcanzan 326 millones de onzas de plata equivalente, con una producción diaria proyectada de 3,300 a 4,000 toneladas y una vida útil inicial de 10.6 años. Este financiamiento permitirá acelerar la exploración y consolidar la infraestructura clave para iniciar operaciones más rápido.

Con este respaldo financiero y los avances en exploración, Vizsla Silver proyecta iniciar operaciones en 2027, consolidando a Sinaloa como un referente nacional en inversión minera y reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado, bajo la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, de impulsar proyectos estratégicos que generan empleo, inversión y desarrollo económico para la región.

