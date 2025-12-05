Entregan 4to informe de la gobernadora Lorena Cuéllar al Congreso de Tlaxcala.

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, entregó al Congreso local el 4to Informe de la titular del Ejecutivo estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, documento que, aseguró, refleja con cifras reales que Tlaxcala se consolida como un estado con paz, con inversión social histórica, con desarrollo económico creciente, con finanzas sanas y sin deuda pública.

En el acto protocolario realizado en el Salón Verde del recinto legislativo, resaltó que la entrega de este documento no es un requisito legal, “sino una fotografía en movimiento y los recursos públicos en acciones en seguridad, educación, un gobierno más cercano y transparente”.

Acompañado por el coordinador general de Planeación e Inversión, Noé Rodríguez Roldán; el secretario particular del despacho de la gobernadora, Gelacio Montiel Fuentes, y del consejero Jurídico, Rubén Terán Águila, destacó que hay un avance del 89 por ciento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, y aseguró que se dará cumplimiento al 100 por ciento antes de que concluya el gobierno.

TE RECOMENDAMOS: Afirma que son referentes sociales Américo Villarreal premia a la juventud y al deporte de Tamaulipas

“Se da cuenta de las acciones realizadas por las dependencias del gobierno, los organismos desconcentrados y las entidades paraestatales con cobertura estatal, regional, municipal y comunitario. Es decir, no se trata de un gobierno de escritorio, sino de territorio, que llega a localidades, comunidades y colonias donde por años los compromisos del estado solo fueron una promesa”, subrayó.

En presencia de la presidenta de la Mesa Directiva, Maribel León Cruz, y del presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Ever Alejandro Campech Avelar, el responsable de la política interna en el estado destacó que, en materia de seguridad, Tlaxcala avanza con la visión clara de construir paz desde la prevención, la coordinación y el respeto de los derechos humanos.

“La paz no solo se construye con patrullas, sino con programas sociales, con justicia pronta, con atención a víctimas y con un enfoque preventivo integral”, puntualizó.

En el eje de Bienestar Social, destacó una inversión de 485 millones de pesos en programas de alimentación, salud, inclusión, rehabilitación y apoyo directo a mujeres en situación de violencia a través de la Secretaría de Bienestar Estatal. Asimismo, se garantizó la alimentación de alumnos con millones de raciones escolares en modalidad fría y caliente, la entrega de útiles y uniformes, y el equipamiento de cocinas escolares en casi 200 planteles de educación básica.

En el rubro de salud, se realizan cirugías de alta especialidad, trasplantes renales, hemodiálisis y operaciones oftalmológicas, y atención psicoemocional a miles de personas con la puesta en marcha de la Clínica de las Emociones.

Bajo el liderazgo de Cuéllar Cisneros, sostuvo que el eje de Desarrollo Económico y Medio Ambiente crece, atrae inversiones y cuida su entorno, con más de 9 mil millones de pesos en inversiones y expansiones empresariales, una derrama económica superior a los 4 mil 900 millones y casi 118 mil empleos formales al mes de octubre del 2025.

Agregó que Tlaxcala se coloca en el mapa económico del país con el inicio de la construcción del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Huamantla, primero a nivel nacional, el cual proyecta una inversión 540 millones de dólares y la generación alrededor de 5 mil empleos directos e indirectos.

Indicó que el turismo vive un momento histórico con una derrama superior de mil millones de pesos y la apertura de nuevos hoteles que no solo impulsa la economía local, sino el orgullo cultural de la entidad.

Refrendó el compromiso de la mandataria estatal de seguir impulsando el campo tlaxcalteca a través de programas productivos, seguros agrícolas y programas para mujeres rurales, reivindicando a quienes trabajan la tierra.

En materia de infraestructura, comentó que el informe detalla la inversión de más de mil 899 millones de pesos en obras públicas, desde la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, la Ciudad Administrativa y la Ciudad de la Seguridad hasta la rehabilitación de carreteras, plantas de tratamiento de agua residuales y obras sociales en comunidades.

El cuarto eje: Gobierno Cercano con Visión Extendida, representa proximidad, austeridad y transparencia, ya que, por cuarto año consecutivo, Tlaxcala mantuvo cero deudas, lo que demuestra que “sí es posible transformar sin hipotecar el futuro de las siguientes generaciones”. Además, se creó el organismo Transparencia para el Pueblo”.

Expuso que todo este trabajo coordinado con los poderes Legislativo y Judicial, así como autoridades municipales a favor de los tlaxcaltecas, refleja la visión social, de puertas abiertas, principios de la Cuarta Transformación “con rostro de mujer, que coloca al centro de sus acciones a los sectores que más lo necesitan”.

En su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva, Maribel León Cruz, refirió que la entrega del 4to Informe de Gobierno garantiza el derecho a la información gubernamental, y que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Constitución local, por lo que será turnado a las comisiones correspondientes para su estudio y análisis, bajo una visión de responsabilidad y objetividad.

Finalmente, ante legisladores locales, el presidente de la JCCP, Ever Alejandro Campech Avelar, reconoció la disposición del Ejecutivo local de rendir cuentas de frente a los tlaxcaltecas sobre las acciones realizadas por su gobierno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR