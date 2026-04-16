Joaquín Díaz Mena anuncia la llegada de la Universidad Iberoamericana Campus Mérida.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció la llegada de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Campus Mérida, un proyecto que fortalecerá la formación de talento en áreas estratégicas y consolidará a Yucatán como un polo educativo y de desarrollo en el sureste del país.

“Que quienes minimizan la importancia del plan Renacimiento Maya no nos contagien su visión obtusa. Contagiémonos, mejor, de optimismo, porque este no es un Gobierno que se queda en planes: estamos haciendo que las cosas sucedan con obras y proyectos como el puerto, el tren de carga, los polos de desarrollo, las viviendas, las universidades y otras acciones importantes”, puntualizó.

Acompañado del rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Luis Arriaga Valenzuela, el mandatario estatal presentó este proyecto, que se asentará en la comisaría meridana de Cosgaya y representa un paso clave para posicionar al estado como un hub de formación de talento especializado, capaz de responder a las necesidades de los sectores industrial, tecnológico y de servicios que hoy impulsan el crecimiento de Yucatán.

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“Estamos sembrando hoy las bases del Yucatán del mañana, un estado con educación de excelencia, jóvenes preparados y empleos de calidad con desarrollo incluyente. Con la Ibero Mérida consolidamos a Yucatán como un referente educativo en el sureste de la República y reafirmamos que el desarrollo pasa, sin duda, por la educación“, señaló.

Al dirigir su mensaje, Díaz Mena afirmó que Yucatán está viviendo un momento histórico de transformación con el Renacimiento Maya, que impulsa grandes obras de infraestructura, inversiones industriales y desarrollo logístico, los cuales están generando oportunidades sin precedentes, por lo que su Gobierno tiene como prioridad apostar por un capital humano preparado y por juventudes con habilidades técnicas, visión global, valores y compromiso.

En ese sentido, recordó que su administración impulsa un modelo donde la educación, la innovación y el desarrollo industrial avanzan de la mano, a través de una estrategia integral para ampliar el acceso al nivel superior con nuevas universidades como la Rosario Castellanos, en Kanasín, y la del Mar, en Progreso.

“Esto significa que las empresas que llegan a Yucatán tendrán acceso a talento local altamente capacitado y que nuestras y nuestros jóvenes podrán acceder a empleos bien remunerados sin tener que abandonar su tierra", sostuvo el titular del Ejecutivo estatal, quien destacó que la Universidad Iberoamericana es una institución jesuita reconocida por su excelencia académica y su profunda vocación social que transformará el panorama universitario del sureste mexicano.

Anunciamos la llegada de la Universidad Iberoamericana Campus Mérida, junto al rector de la @IBERO_mx, Luis Arriaga Valenzuela, un proyecto que fortalecerá la formación de talento y consolidará a Yucatán como un referente educativo en el sureste.



Seguimos impulsando la educación… pic.twitter.com/7iWcTyor0v — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) April 16, 2026

Señaló que contará con una sólida oferta académica organizada en cinco grandes escuelas: Negocios; Ciencias Básicas; Ingenierías; Diseño, Arte y Arquitectura; así como Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, y añadió que su modelo educativo se centra en formar personas con capacidad de incidir positivamente en su entorno.

Agregó que el campus traerá beneficios directos también a la comunidad de Cosgaya y sus alrededores, pues se impulsará el desarrollo urbano, mejores servicios, nuevas oportunidades, mayor actividad económica y más opciones para las familias de esta zona.

Por último, Díaz Mena agradeció a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por su permanente impulso al desarrollo de Yucatán, lo cual permite que hoy el proyecto Renacimiento Maya avance y logre grandes resultados para el estado mediante obras estratégicas.

En su intervención, el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Luis Arriaga Valenzuela, señaló que el importante momento de estabilidad, dinamismo económico y posición estratégica que vive Yucatán es un aliciente para impulsar una infraestructura educativa acorde con el desarrollo que se está dando y con los retos actuales.

Agradeció al Gobernador Joaquín Díaz Mena y a su equipo de trabajo por el acompañamiento para lograr traer a la entidad este centro educativo, el cual se concibe como una plataforma de colaboración para el desarrollo del sureste y como un espacio que articule a actores, detone capacidades regionales y trascienda el aula para incidir en la realidad local.

El secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, indicó que la formación de talento humano está en el centro de todas las decisiones que están tomando las grandes empresas, locales, nacionales e internacionales, por lo que el Gobierno de Yucatán no solo apuesta por atraer inversiones, sino también por ampliar la oferta educativa de calidad.

A su vez, el secretario de Educación de Yucatán, Juan Balam Várguez, afirmó que Yucatán da un paso firme hacia el futuro, pues el anuncio de la llegada de esta casa de estudios representa más que una importante inversión, ya que también es la confirmación de que el trabajo realizado en el Gobierno del Renacimiento Maya ha permitido que el estado compita y se consolide como sede de iniciativas educativas de alcance nacional e internacional.

En el evento estuvieron el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida y representante del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE), David Reyes Aguiar; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, Germán Quintal Medina; la diputada local Naomi Peniche López; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Yucatán, Mirna Alejandra Manzanilla Romero; y el vicepresidente del Grupo San Francisco de Asís, Antonio Abraham Xacur.

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JVR