Mara Lezama sostiene reunión de trabajo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

En la imagen, la Presidenta de México y la Gobernadora constitucional de Quintana Roo.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que este jueves sostuvo una reunión de trabajo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en la que se priorizaron temas fundamentales para el bienestar de la entidad.

“Esta tarde sostuve una reunión de trabajo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que priorizamos temas fundamentales para el bienestar de Quintana Roo”, informó Mara Lezama en redes sociales.

“Avanzamos con claridad en la coordinación de acciones para fortalecer la seguridad, consolidar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo del estado y, de manera muy puntual, en el fortalecimiento de la infraestructura en salud, para garantizar atención digna, oportuna y de calidad para nuestra gente”.

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La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, dijo Mara Lezama, es clave para que los resultados se traduzcan en bienestar real en cada comunidad.

Esta tarde sostuve una reunión de trabajo con la presidenta @Claudiashein, en la que priorizamos temas fundamentales para el bienestar de Quintana Roo.



Avanzamos con claridad en la coordinación de acciones para fortalecer la seguridad, consolidar proyectos estratégicos que… pic.twitter.com/pXTN0cDqni — Mara Lezama (@MaraLezama) April 16, 2026

“Agradezco a la Presidenta por su disposición permanente para escuchar y atender las necesidades de Quintana Roo. Su respaldo ha sido fundamental para seguir avanzando con paso firme.

“Seguimos trabajando en unidad, sumando esfuerzos y construyendo un mejor futuro para que la transformación y la prosperidad compartida lleguen a todas las familias quintanarroenses”, refirió Mara Lezama.

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FGR