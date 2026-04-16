Accidente en la Toluca-Naucalpan paraliza circulación en ambos sentidos

Tráiler y pipa de gasolina chocan y generan caos en la autopista Toluca-Naucalpan

Un tráiler y una pipa cargada con más de 15 mil litros de gasolina tuvieron un fuerte accidente que provocó el cierre total de la autopista Toluca-Naucalpan, generando severas afectaciones a la circulación durante la mañana de este jueves.

El percance ocurrió a la altura de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, en dirección hacia Naucalpan. Sin embargo, el impacto y el derrame de combustible ocasionaron que el cierre se extendiera a ambos sentidos de la vialidad, complicando el tránsito en toda la zona.

De acuerdo con reportes del C5 del Estado de México, el accidente derivó en tránsito lento y posteriormente en la suspensión total del paso mientras se realizaban labores de atención, la cual se ha extendido por casi cinco horas. La presencia de combustible en la carretera obligó a implementar medidas de seguridad para evitar riesgos mayores.

En el lugar se desplegó un operativo con cuerpos de emergencia de Toluca y Huixquilucan, así como personal de auxilio vial, quienes trabajan en el control de la situación, limpieza del área y retiro de las unidades involucradas.

Cierre total en la autopista Toluca–#Naucalpan por choque de pipa



⚠️ Un accidente entre una pipa con combustible y un tráiler provocó el cierre total de la autopista Toluca–Naucalpan, a la altura de San Francisco Xochicuatla, en dirección a Naucalpan. El derrame de gasolina pic.twitter.com/Eo4AnbER4X — Camilla González fernández (@CamilaAlec23412) April 16, 2026

La Coordinación General de Protección Civil estatal confirmó que los trabajos se concentran en el tramo correspondiente al kilómetro 28+100, con dirección hacia Naucalpan.

Debido a que la afectación se extendió a toda la autopista, en el punto se generaron largas filas de vehículos y retrasos considerables para automovilistas, que llevan hasta el momento casi cinco horas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas, pero las maniobras continúan para restablecer la circulación lo antes posible.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas, mientras se mantiene el cierre en este importante tramo carretero.

🚨#ReporteVial ⚠️



Se registra #TránsitoLento derivado de un #AccidenteVial en la 📍Autopista Toluca-Naucalpan km 24 a la altura de San Francisco Xochicuatla, #Lerma con dirección a #Naucalpan.



Afectación en ambos sentidos se encuentra cerrado el paso 🚧



Recuerda:

✅ Revisar… pic.twitter.com/W0fr3D9Pgf — C5 Estado de México (@C5Edomex) April 16, 2026

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LMCT