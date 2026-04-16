Huixquilucan refuerza su liderazgo económico con alianza estratégica con Coparmex metropolitano

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento económico y facilitar la llegada de nuevas inversiones, el Gobierno de Huixquilucan firmó un convenio de colaboración con Coparmex Metropolitano del Estado de México, para seguir impulsando el desarrollo del territorio y consolidar las bases para avanzar en la construcción de un municipio más competitivo y con mayores oportunidades para los empresarios y más empleos para la población.

Durante un encuentro con más de 500 integrantes de 16 cámaras y consejos empresariales del Estado de México, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que la alianza con la Iniciativa Privada no es nueva, sino que es resultado de un trabajo conjunto que se ha realizado desde hace más de 10 años, y que ha contribuido para posicionar a Huixquilucan como uno de los mejores lugares para invertir y vivir.

“Hoy nos reúne la firma de este convenio de colaboración entre Huixquilucan y Coparmex Metropolitano, con la finalidad de crear un programa permanente que nos permita realizar acciones conjuntas para promover e impulsar el desarrollo económico de nuestro municipio y brindar oportunidades de desarrollo a los empresarios y los habitantes”, señaló la alcaldesa Romina Contreras.

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Acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, Romina Contreras agregó que, actualmente, Huixquilucan es un referente económico a nivel nacional, toda vez que concentra más de dos mil 650 millones de dólares de inversión privada y el municipio aporta el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de México, además de que, tan solo entre 2022 y 2026, se han abierto más de dos mil 400 nuevas unidades económicas y se abrirán 200 empresas más para este año.

Ante representantes de organismos empresariales como Coparmex, Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial y de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), Romina Contreras hizo énfasis en que Huixquilucan alberga empresas de diversos sectores estratégicos, lo que refleja la confianza por parte de los inversionistas y se traduce en generación de empleos y crecimiento económico sostenido, como resultado de programas estratégicos que ha consolidado su administración, como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, con lo que es posible abrir un negocio en apenas 72 horas; Acción Emprendedora, la Rueda de Negocios, el Mercadito Emprendedor y los Pequeños Grandes Financieros, entre otros.

En tanto, el presidente de COPARMEX Metropolitano del Estado de México, Alfonso Ramos Cardona, reconoció los avances en materia de seguridad que se registran en Huixquilucan, pues, con la capacitación constante del personal, la percepción de la incidencia delictiva se mantiene a la baja, lo que genera certeza en los empresarios al momento de invertir.

En este marco, el senador Enrique Vargas del Villar reconoció el trabajo 24/7 de la alcaldesa Romina Contreras, toda vez que, desde hace una década, el municipio de Huixquilucan tiene otra cara, en beneficio de las familias.

“A partir de 2016, ha cambiado muchísimo Huixquilucan. Hemos bajado en 40 por ciento la incidencia de la inseguridad, cuando en el país ha subido alrededor de 50 a 60 por ciento, y Huixquilucan es el municipio con la mejor percepción de seguridad, por eso, también quiero reconocer a todos nuestros policías, a nuestro comisario y a nuestra presidenta municipal”, sentenció.

Por su parte, el director general de Desarrollo Económico y Empresarial de Huixquilucan, Kristian Fernández Galván, señaló que el municipio es vanguardista, progresista y atractivo, lo cual genera certeza económica a los empresarios, convirtiendo al territorio en punta de lanza a nivel nacional.

“La población económicamente activa del municipio participa con el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de México de la siguiente forma: industria comercial y corporativa, con el 43 por ciento; tiendas de autoservicio, con el 37 por ciento; centros y plazas comerciales, con el 12 por ciento; y la industria restaurantera, con el 8 por ciento”, explicó.

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FGR