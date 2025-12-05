Virgen de la Misericordia coloca a El Chorrito como un referente religioso para México y EU

Una monumental imagen de la Virgen de la Misericordia, de más de 32 metros de altura y con las retinas de sus ojos bendecidas por el Papa León XIV se levanta imponente en lo más alto de la Sierra Madre y a partir del día 12 de diciembre será punto de encuentro, además de nuevo espacio de espiritualidad y paz, en el poblado El Chorrito, del municipio de Hidalgo, en Tamaulipas.

Hablar de la Virgen de El Chorrito es colocar en la geografía del país al municipio de Hidalgo, localizado aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Ciudad Victoria, capital del estado.

A tan solo 25 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Hidalgo, se ubica el Santuario de la Virgen de El Chorrito, centro religioso y de peregrinación de mayor importancia en el noreste del país y punto de devoción para fieles del sur de Texas.

Este centro de oración recibe miles de peregrinos y danzantes de regiones aledañas del norte, centro y sur de Tamaulipas, así como feligreses de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz y del Valle de Texas , Estados Unidos, lo que lo convierte en un puente espiritual entre México y la comunidad hispana del vecino país.

El poblado El Chorrito deslumbra belleza natural, digno de una postal, gracias a la extensa cordillera de la Sierra Madre Oriental. Y ahí, en lo alto del cerro, muy cerca de la emblemática cascada del santuario, se observa ya la monumental Virgen de la Misericordia, escultura mariana más alta de Latinoamérica, fabricada en acero inoxidable y diseñada para convertirse en el nuevo símbolo religioso y turístico de la región.

Se trata de un proyecto turístico–religioso impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien da cumplimiento a la palabra empeñada por su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, hace poco más de 30 años, durante su periodo como gobernador de Tamaulipas (1987-1993). Entonces se construyeron los arcos de acceso y se hizo el compromiso de una obra mayor para el santuario; hoy, esa promesa se concreta con una imagen monumental que abre una nueva etapa de desarrollo para la zona.

Lugareños agradecen al gobernador Américo Villarreal Anaya el haber honrado ese compromiso histórico. “Alrededor de 33 años atrás, su papá, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, construyó los arcos y dijo que realizaría una obra más; y gracias a aquella palabra, su hijo vino a concluir lo que su padre prometió”, recuerda Verónica Rubio, habitante originaria de El Chorrito y parte de una familia de larga historia en la comunidad. Para ella, “es un orgullo que el gobernador esté cumpliendo la palabra empeñada por su padre, porque no solo pensó en su beneficio, pensó en muchas familias que, desde El Chorrito hasta la cabecera municipal, se verán favorecidas y ojalá sea para bien”.

Para Julián Melesio Martínez, artesano tejedor de sombreros con 45 años en el oficio, la monumental obra mariana es también una esperanza de mayores ingresos para quienes viven de la fe y del turismo. “Todo eso allá abajo yo lo tejo, tengo 45 años viniendo aquí, yo hago el sombrero, yo tejo a mano”, dice con orgullo. Agradece que, gracias a la Virgen que se está colocando, “se acerca más gente, que venga más gente para que haya más venta”.

Por su parte, la artesana Cecilia Delgadillo, mujer trabajadora como miles de tamaulipecas que sacan adelante a su familia día con día, ve muy positiva la construcción de la monumental Virgen de la Misericordia. Considera que este proyecto turístico–religioso detonará la economía de las familias que viven del comercio y la atención a visitantes a lo largo del camino al santuario.

La escultura, obra de la artista victorense Elizabeth Pesquera, fue concebida como un objeto escultórico de escala monumental, integrada por 10 piezas que se montan en sitio sobre una estructura principal de soporte y una armadura metálica interna, diseñada para resistir condiciones de viento.

Además, la obra incorpora un elemento de enorme valor espiritual: las pupilas de la Virgen fueron bendecidas por el Papa León XIV en la Santa Sede el pasado 9 de noviembre y, posteriormente, entregadas en Tamaulipas para ser colocadas en la imagen monumental, enlazando a El Chorrito con el corazón del catolicismo mundial.

Desde la comunidad religiosa, la obra es vista como un signo espiritual de alcance regional. El sacerdote Rogelio Colunga García, párroco del Santuario de la Virgen de El Chorrito, ha destacado que el proyecto se inscribe en un humanismo que fomenta la paz y la justicia. “Esta obra representa un signo de comunión y esperanza. En nuestro tiempo es fundamental trabajar y promover una espiritualidad que nos lleve a fortalecer los valores del reino de Dios; la Virgen es un signo importante en este camino al que todas y todos estamos llamados a colaborar”, señaló.

La inauguración y bendición oficial será el próximo 12 de diciembre, día en que se consolidará este santuario como el principal destino de turismo religioso del noreste de México y del sur de Estados Unidos, iniciando una nueva etapa en la que la fe y la economía caminan de la mano en beneficio de las familias tamaulipecas.

Cabe destacar que el Santuario de la Virgen de El Chorrito recibe a miles de feligreses durante las fiestas de San José, celebradas a mediados de marzo, así como en la procesión de Las Carretas de agricultores de Linares, Nuevo León, realizada anualmente durante la Semana Santa.

JVR