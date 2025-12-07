Se encuentra "muy bien"

Localizan a Helena, joven de 18 años reportada como desaparecida en Chihuahua

Fue localizada Helena de la Grave Alvídrez, joven de 18 años que fue vista por última vez el 3 de diciembre en la colonia Ángel Trías de la ciudad de Chihuahua

Piden ayuda para localizar a la joven Helena de la Grave, de 18 años.
Piden ayuda para localizar a la joven Helena de la Grave, de 18 años. Foto: Fiscalía Chihuahua
La Razón Online

Luego de cuatro días sin conocer su paradero, este domingo fue localizada Helena de la Grave Alvídrez, joven de 18 años que había sido vista por última vez el pasado 3 de diciembre en la capital del estado de Chihuahua.

Aunque se desconocen los detalles de su localización, a través de WhatsApp se informó que “está muy bien”, apenas un día después del reporte oficial de su desaparición.

Localizan a Helena, joven desaparecida en Chihuahua.
Localizan a Helena, joven desaparecida en Chihuahua. ı Foto: Especial

Según la ficha de búsqueda, a Helena se le vio el 3 de diciembre en la colonia Ángel Trías en la ciudad de Chihuahua. Desde entonces se desconocía su paradero.

Según la media filiación, la joven una mujer mexicana de 1.58 metros de altura, complexión delgada, ojos café, cabello lacio y pelirrojo y cara ovalada.

El 3 de diciembre, al momento de su desaparición, vestía una blusa tipo croptop color negro, una chamarra negra, falda de pana color beige, medias negras y botines color negro.

Ficha de búsqueda para Helena de la Grave.
Ficha de búsqueda para Helena de la Grave. ı Foto: Fiscalía Chihuahua

Para aportar información que ayude a la localización de una persona desaparecida, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua pone a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas 911 y 089, para denuncias anónimas.

Asimismo, es posible compartir información a través de los medios oficiales la institución, al hacer clic aquí, o en los teléfonos:

  • Chihuahua: (614) 429-33-00, extensiones 14333, 14335, 14283
  • Juárez: (656) 629-33-00, extensiones 56455, 56319
  • Cuauhtémoc: (625) 128-11-00, extensiones 77049, 77065
  • H. del Parral: (627) 523-93-00 o (627) 523-95-00, extensión 78606
  • Nvo. Casas Grandes: (636) 649-09-77, extensión 51019
  • Ojinaga: (626) 453-23-03 o (626) 106-06-36
  • Comisión de Búsqueda: 11343

