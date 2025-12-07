Localizan a Helena, joven de 18 años reportada como desaparecida en Chihuahua

Piden ayuda para localizar a la joven Helena de la Grave, de 18 años.

Luego de cuatro días sin conocer su paradero, este domingo fue localizada Helena de la Grave Alvídrez, joven de 18 años que había sido vista por última vez el pasado 3 de diciembre en la capital del estado de Chihuahua.

Aunque se desconocen los detalles de su localización, a través de WhatsApp se informó que “está muy bien”, apenas un día después del reporte oficial de su desaparición.

Localizan a Helena, joven desaparecida en Chihuahua. ı Foto: Especial

Según la ficha de búsqueda, a Helena se le vio el 3 de diciembre en la colonia Ángel Trías en la ciudad de Chihuahua. Desde entonces se desconocía su paradero.

Según la media filiación, la joven una mujer mexicana de 1.58 metros de altura, complexión delgada, ojos café, cabello lacio y pelirrojo y cara ovalada.

El 3 de diciembre, al momento de su desaparición, vestía una blusa tipo croptop color negro, una chamarra negra, falda de pana color beige, medias negras y botines color negro.

Ficha de búsqueda para Helena de la Grave. ı Foto: Fiscalía Chihuahua

Para aportar información que ayude a la localización de una persona desaparecida, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua pone a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas 911 y 089, para denuncias anónimas.

Asimismo, es posible compartir información a través de los medios oficiales la institución, al hacer clic aquí, o en los teléfonos:

Chihuahua: (614) 429-33-00, extensiones 14333, 14335, 14283

Juárez: (656) 629-33-00, extensiones 56455, 56319

Cuauhtémoc: (625) 128-11-00, extensiones 77049, 77065

H. del Parral: (627) 523-93-00 o (627) 523-95-00, extensión 78606

Nvo. Casas Grandes: (636) 649-09-77, extensión 51019

Ojinaga: (626) 453-23-03 o (626) 106-06-36

Comisión de Búsqueda: 11343

