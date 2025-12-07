Por fuga de hidrocarburo, cierran tramo de carretera Guadalajara - Tepic, en Zapopan

Fuga de hidrocarburo provoca cierre parcial de la carretera Guadalajara - Tepic.

Debido a una fuga de hidrocarburo en un poliducto de Pemex, este domingo se mantiene cerrado un tramo de la carretera Guadalajara-Tepic en Zapopan, Jalisco.

Al momento, autoridades realizan maniobras a la altura del kilómetro 92+800 para contener el incidente.

Bomberos de Zapopan y el municipio El Arenal están colocando espuma química en la zona donde se registró la fuga de hidrocarburo, aún de tipo desconocido, para evitar flamazos en caso de que ocurra una explosión.

Al momento, la situación ha sido fue controlada y se comienza a restablecer la circulación en el tramo carretero.

#Atención 🚨



Nuestros oficiales atienden una fuga en gasoducto sobre la Carretera Guadalajara a Tepic, la cual ya está #Controlada.



🧵 pic.twitter.com/XPwzltpA1G — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) December 8, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr