Jalisco

Por fuga de hidrocarburo, cierran tramo de carretera Guadalajara - Tepic, en Zapopan

Servicios de emergencia atienden la fuga de hidrocarburo a la altura del kilómetro 92+800; reportan controlada la situación

Fuga de hidrocarburo provoca cierre parcial de la carretera Guadalajara - Tepic.
Fuga de hidrocarburo provoca cierre parcial de la carretera Guadalajara - Tepic. Foto: X, @UMPCyBZ
Por:
Fernanda Rangel

Debido a una fuga de hidrocarburo en un poliducto de Pemex, este domingo se mantiene cerrado un tramo de la carretera Guadalajara-Tepic en Zapopan, Jalisco.

Al momento, autoridades realizan maniobras a la altura del kilómetro 92+800 para contener el incidente.

Bomberos de Zapopan y el municipio El Arenal están colocando espuma química en la zona donde se registró la fuga de hidrocarburo, aún de tipo desconocido, para evitar flamazos en caso de que ocurra una explosión.

TE RECOMENDAMOS:
Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.
Gira estatal de rendición de cuentas

En 3 años, Salomón Jara beneficia al campo de la Sierra Sur con apoyos para producción de maíz, mezcal, miel y café

Al momento, la situación ha sido fue controlada y se comienza a restablecer la circulación en el tramo carretero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, ofreció un mensaje con motivo de su cuarto Informe de Gobierno.
Anticipa proyectos para 2026

‘La transformación de Tlaxcala es imparable’, afirma Lorena Cuéllar en su Cuarto Informe de Gobierno