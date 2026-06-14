Culiacán reúne a familias y turistas con ‘La Fiesta del Futbol’ en el Parque Acuático

Al centro, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, y el exfutbolista Pavel Pardo.

Culiacán vivió en grande la pasión del futbol este domingo con una exitosa jornada de actividades llevadas a cabo en el Parque Acuático, consolidando un espacio de convivencia y entusiasmo deportivo para locales y visitantes.

​Bajo el nombre de “Culiacán, la Fiesta del Futbol”, familias locales y turistas, se dieron cita para disfrutar de una experiencia integral diseñada para el entretenimiento de las personas de todas las edades.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que esta actividad forma parte del programa “Sinaloa: La Fiesta del Mundial”, impulsado por el gobierno estatal bajo la administración de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

“Son una serie de actividades que se han estado llevando a cabo en todo el estado, que se convierten en puntos de reunión y de convivencia para sinaloenses y visitantes, pero también de reactivación económica para nuestros emprendedores, restauranteros y todo el sector turístico, significan convivencia, alegría y reunión” Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa



"La fiesta de fútbol" en Culiacán, Sinaloa. ı Foto: Cortesía

La iniciativa surge con el firme propósito de aprovechar el marco de la justa mundialista para proyectar la gran riqueza cultural y gastronómica de la entidad, así como promover sus Pueblos Mágicos y diversos destinos turísticos.

​El objetivo es que esta fiesta mundialista se viva con intensidad en todo Sinaloa, sirviendo al mismo tiempo como una plataforma para promover la cultura, la historia, la gastronomía y todos los atractivos que nos distinguen ante el mundo.

​Desde las 08:00 de la mañana, el Parque Acuático se transformó en el epicentro de la diversión con una amplia oferta que incluyó actividades recreativas y físicas para activar a los asistentes, ​áreas de comida con muestras de la cocina local, juegos interactivos y dinámicas futboleras, entre otras.

Acompañados de la música de DJs y cantantes locales, los asistentes pudieron participar en los juegos de aquafut, futbolito, inflables, entre otras divertidas dinámicas.

Como invitado especial estuvo el exfutbolista Pavel Pardo, quien firmó autógrafos y convivió con los asistentes.

El exfutbolista Pavel Pardo estuvo presente en "La fiesta de fútbol" en Culiacán, Sinaloa. ı Foto: Cortesía

cehr