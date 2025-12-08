Inicia Feria Estatal de Guadalupe, Zacatecas, con espectáculos musicales

Con el concierto del cantautor colombiano Manuel Medrano, dos veces ganador de los Premios Grammy Latinos, dieron inicio las actividades correspondientes al cartel artístico de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe en el escenario Cesantoni del emblemático Jardín Juárez del municipio de Guadalupe, Zacatecas, donde las y los asistentes vibraron al ritmo de la fusión de estilos que Manuel Medrano denomina “pop fundido”, cuyo repertorio hizo que los miles de asistentes que abarrotaron el lugar cantaran al unísono éxitos como “Bajo el agua”, “Afuero del planeta”, “Una y otra vez”, “Quédate”, “Si pudiera” y “La mujer que bota fuego”.

Encabezando los festejos, el Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, destacó que la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe es la máxima fiesta de las y los guadalupenses, y que tiene la intención de fortalecer los lazos de unión, convivencia y armonía entre las familias y también entre quienes visitan el municipio durante la época decembrina.

Coronan a María Fernanda I como reina de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe 2025

Previo a este magno concierto se llevó a cabo la coronación de María Fernanda I como Reina de la Feria Estatal de la Virgen y de su corte real, conformada por las princesas Jaqueline y Berenice, en manos del Presidente Municipal Pepe Saldívar y su esposa Paulina Hernández Terán, donde miles de guadalupenses se congregaron para apoyar a su candidata favorita. Durante la ceremonia, el alcalde reconoció el trabajo de Jacqueline Ortiz Ortiz, María Fernanda Tapia Chávez y Fátima Berenice Domínguez Hernández en la competencia.

Prende “Kabah” al público noventero

En su segundo día de actividades, el magno escenario Cesantoni de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe y el emblemático Jardín Juárez se impregnaron de la música del grupo Kabah, que marcó a toda una generación de la época de los 90 y principios de los 2 mil mezclando ritmos bailables y pegadizos que los hicieron muy populares en México y américa latina.

“Muchas gracias a toda la gente bonita de este hermoso municipio, gracias, Guadalupe y gracias también a su Presidente Municipal Pepe Saldívar por invitarnos a vivir con todos ustedes esta noche mágica que nos recuerda que la buena música une fronteras”, señalaron los integrantes de Kabah ante las y los asistentes a su concierto en la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe en su edición 2025, en el Pueblo Mágico más virreinal del país: Guadalupe, Zacatecas.

Cabe señalar que el programa oficial de esta emisión cuenta con actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas en honor a la Virgen de Guadalupe, así como también con un corredor comercial, gastronómico, artesanal y agropecuario. La cartelera artística de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe 2025, del 5 al 14 de diciembre, también contempla la presentación de Jumbo, Volován, Sonido La Changa, Sonido Los Jrs., Titanes de Durango, Mariachi Gama 1000, Cardenales de Nuevo León y Gera MX.

