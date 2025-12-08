Ocupación Histórica que Impulsa la Transformación de Acapulco

El Gobierno Municipal de Acapulco, que preside Abelina López Rodríguez, a través de la Secretaría de Turismo que dirige Noé Peralta Herrera, celebró una ocupación hotelera histórica durante la primera semana de diciembre.

Un resultado que refleja el creciente interés de turistas nacionales e internacionales por disfrutar la calidez, belleza y renovación del Puerto de Acapulco en vísperas de la temporada decembrina. Este domingo 07 de diciembre, la Zona Dorada registró 92.7%, la Zona Tradicional 81.1% y la Zona Diamante 68.1%, alcanzando un promedio general de 82.8%.

Eventos y Conectividad que Impulsan el Auge Turístico.

Este logro se debe a la ruta que ha trazado la alcaldesa Abelina López Rodríguez en materia turística, girando instrucciones claras para generar, apoyar y coordinar acciones estratégicas a través de la Secretaría de Turismo y las dependencias municipales. Grandes eventos como la Caravana Navideña, la inauguración del vuelo Querétaro–Acapulco con la aerolínea TAR, el 12° Festival del Pescado a la Talla, El Salto BASE, Trópico, el Maratón Internacional de Aguas Abiertas, Euro AcaFest 2025, entre otros, han fortalecido la llegada de visitantes, impulsado una ocupación sobresaliente y generado una derrama económica significativa que beneficia a las y los acapulqueños.

Un Acapulco que Crece, Te Recibe y Te Invita a Disfrutar.

Gracias al esfuerzo del Gobierno Municipal, se precisó, las gestiones oportunas y la coordinación encabezada por la alcaldesa Abelina López Rodríguez con los tres niveles de gobierno, Acapulco vive un incremento constante de eventos artísticos, culturales, gastronómicos y deportivos que atraen a miles de visitantes. Hoy, nuestro puerto se consolida como un destino vibrante y en crecimiento, listo para recibirte estas vacaciones decembrinas y compartir contigo la magia de un Acapulco que sigue transformándose para ti. ¡Te esperamos!

#AcapulcoSeTransformaContigo

