Eventos de gran convocatoria colocan a Acapulco en el centro del turismo

Esta semana, Acapulco se consolidó como un destino de relevancia nacional e internacional gracias a la celebración de eventos de gran convocatoria que combinaron música, tradición y deporte; los encuentros atrajeron a miles de turistas y dejaron una derrama económica significativa para hoteleros, comerciantes y prestadores de servicios del puerto.

En representación de la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, el secretario de Turismo, Noé Peralta Herrera, presidió la clausura del Tonic Fest 2025 y reconoció la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y promotores artísticos para proyectar a Acapulco como un destino de entretenimiento de primer nivel.

“Este tipo de eventos demuestra que juntos podemos fortalecer la economía, atraer visitantes y ofrecer experiencias inolvidables para quienes nos visitan”, afirmó.

Abigail Ramírez, CEO de Tonic Life, principal patrocinador del festival, destacó que la meta central del evento consiste en “atraer turismo nacional e internacional, ofrecer entretenimiento de alto nivel para el público acapulqueño y visitante, la proyección cultural y el fortalecimiento económico del puerto”.

La edición 2025 comenzó con la histórica presentación de Los Tigres del Norte, leyenda viva de la música regional mexicana, y durante tres días miles de familias y aficionados disfrutaron de espectáculos de primer nivel, con un cierre estelar a cargo de Polymarchs, que llenó Playa Tamarindos en un ambiente familiar, seguro y lleno de energía.

Los Tigres del Norte en el Tonic Fest 2025. ı Foto: Cortesía

Otros eventos que resaltaron en el puerto esta semana incluyen el Premier Padel, torneo internacional celebrado en la Arena GNP Seguros; la Cabalgata Nacional 2025 “Pasión Ganadera”, que reunió a más de 3 mil 500 caballos de 86 asociaciones provenientes de distintos estados, lo que fortaleció la tradición, generó un impulso en la economía local y consolidó a Acapulco como un referente cultural y turístico; además, se celebró el Encuentro de Empresarios del Entretenimiento, una conferencia relacionada con el Tonic Fest en la que se presentaron detalles sobre el evento y su impacto en la economía local.

Se llevó a cabo el Premier Padel, torneo internacional celebrado en la Arena GNP Seguros. ı Foto: Cortesía

La presidenta Abelina López Rodríguez mantiene la estrategia de combinar turismo, cultura y deporte en actividades de alto nivel, lo que genera un efecto positivo en la economía, la cohesión social y la proyección nacional e internacional del puerto.

cehr