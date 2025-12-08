Verónica Hernández renuncia a la Fiscalía General de Veracruz.

Verónica Hernández Giadáns renunció este lunes al cargo de fiscal general de Veracruz. Este hecho ocurrió cuatro años antes de cumplir el periodo para el que fue electa.

En su carta de renuncia, expresó su respaldo a la reforma que da atribuciones a la gobernadora del estado, Rocío Nahle, a designar y remover al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

“Como es público y notorio, recientemente el procedimiento reformador de la Constitución del Estado establece nuevas bases para la designación y la temporalidad de la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Coincido con la bondad de la reforma además de contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia de la institución”, expresó Hernández Giadáns en su carta de renuncia.

Verónica Hernández comenzó su encargo en la institución el 3 de septiembre del 2019, cuando se removió de la FGE a Jorge Winckler por no haber acreditado los exámenes de control y confianza para ocupar el cargo.

Ese día Hernández Giadáns asumió como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Meses después, el Congreso de Veracruz inició el proceso para elegir al nuevo fiscal. Así, el 28 de mayo Verónica Hernández fue nombrada como titular de la institución por un periodo de 9 años.

Con la renuncia de la fiscal comenzaron a sonar nombres para llegar a la titularidad. Tal es el caso de la magistrada de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien solicitó licencia por un año.

Proceso para elegir al nuevo fiscal general del Estado

Sin embargo; según la nueva ley que entró en vigor el pasado viernes 3 de diciembre, la gobernadora Rocío Nahle mandará una propuesta al Congreso de Veracruz, para que los diputados locales puedan validar el nombramiento con el voto de la mayoría calificada.

Una vez que el Congreso estatal reciba la propuesta, tendrá un periodo de 5 días hábiles para designar al nuevo titular de la FGE con el apoyo de dos terceras partes de las diputaciones presentes.

