Campamentos tortugueros liberan más de 500 mil crías en un mes: Compesca

La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) informa que a través del trabajo coordinado con los 25 campamentos tortugueros oficiales distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, durante el mes de noviembre se logró la liberación de más de 500 mil crías de tortuga marina, una cifra histórica que fortalece el liderazgo del estado en la conservación de especies marinas.

El director general de Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que este logro es resultado del compromiso permanente del personal de campamentos, brigadistas, voluntarios y comunidades locales, quienes realizan recorridos nocturnos, resguardo de nidos, monitoreo constante y acciones de protección durante toda la temporada.

“Esta cifra corresponde sólo al trabajo de los campamentos tortugueros. Ellos protegen cerca de una tercera parte de los nidos en Michoacán, por lo que el número real de crías es aún mayor”, señaló el titular de la dependencia.

Los campamentos continúan activos durante la temporada 2025-2026, que se extiende hasta marzo por lo que seguirán llevando a cabo tareas de vigilancia, protección de nidos y actividades de educación ambiental dirigidas a visitantes.

El Gobierno estatal reitera su compromiso con la conservación de la vida marina y reconoce el trabajo incansable de quienes protegen las costa michoacana, desde Playa Jardín hasta Boca de Apiza, y el resto de puntos autorizados que integran la red de campamentos tortugueros del estado.

