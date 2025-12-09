Trabajo coordinado

Campamentos tortugueros liberan más de 500 mil crías en un mes: Compesca

Cifra histórica que fortalece el liderazgo del estado en la conservación de especies marinas

Información de la Comisión de Pesca de Michoacán.
Información de la Comisión de Pesca de Michoacán. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) informa que a través del trabajo coordinado con los 25 campamentos tortugueros oficiales distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, durante el mes de noviembre se logró la liberación de más de 500 mil crías de tortuga marina, una cifra histórica que fortalece el liderazgo del estado en la conservación de especies marinas.

El director general de Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que este logro es resultado del compromiso permanente del personal de campamentos, brigadistas, voluntarios y comunidades locales, quienes realizan recorridos nocturnos, resguardo de nidos, monitoreo constante y acciones de protección durante toda la temporada.

“Esta cifra corresponde sólo al trabajo de los campamentos tortugueros. Ellos protegen cerca de una tercera parte de los nidos en Michoacán, por lo que el número real de crías es aún mayor”, señaló el titular de la dependencia.

TE RECOMENDAMOS:
LIBIA DENNISE GARCÍA, ayer en la presentación de los resultados de CONFIA.
Presentan resultados de CONFIA

Plan CONFIA se fortalece; van por carreteras seguras en Guanajuato

Los campamentos continúan activos durante la temporada 2025-2026, que se extiende hasta marzo por lo que seguirán llevando a cabo tareas de vigilancia, protección de nidos y actividades de educación ambiental dirigidas a visitantes.

El Gobierno estatal reitera su compromiso con la conservación de la vida marina y reconoce el trabajo incansable de quienes protegen las costa michoacana, desde Playa Jardín hasta Boca de Apiza, y el resto de puntos autorizados que integran la red de campamentos tortugueros del estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Se triplica en Sonora la cantidad de adolescentes imputados en 4 años
Lastre en gobierno de Alfonso Durazo

Se triplica en Sonora la cantidad de adolescentes imputados en 4 años